Лукашенко подписал закон об уголовной ответственности за призывы к санкциям против Белоруссии

Приговор за призывы к рядовым лицам составит до шести лет лишения свободы, к зарубежным государствам — до десяти лет. В случае, если такие действия привели к включению предприятий в санкционные списки или если они совершены должностным лицом, наказание может составить 12 лет лишения свободы, сообщается на сайте президента Белоруссии.

Как пишет «Медуза»*, в пресс-службе Александра Лукашенко назвали закон «адекватным ответом на попытки причинения вреда национальной безопасности со стороны деструктивных сил».

Госдума России одобрила аналогичный документ в первом чтении в 2018 году, но он еще не принят.

*«Медуза» включена Минюстом России в реестр «иностранных агентов»