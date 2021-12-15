Нарышкин назвал отравление Навального провалом операции Запада по усилению протестов в РФ

Сергей Нарышкин дал интервью газете «Аргументы и факты» в преддверии 101-й годовщины создания СВР, отмечаемой 20 декабря. Материал еще не опубликован, выдержки из него приводит РИА Новости.

Как утверждает глава СВР, западные спецслужбы отравили Алексея Навального, чтобы спровоцировать массовые протесты в России.

«Нетрудно заметить, что операция с блогером в роли сакральной жертвы не удалась. Российское население оказалось намного благоразумнее и рассудительнее, чем о нем привыкли высокомерно думать западные политтехнологи», — сказал Нарышкин.

По его мнению, «в разведсообществе США и стран ЕС вынуждены признавать, что интерес населения к „берлинскому пациенту“ неуклонно снижается». «Скажу больше — ему уже ищут замену в качестве эмблемы российского протеста», — добавил глава СВР.

Нарышкин также сообщил, что Москва ждет «вразумительных объяснений» по поводу «появления в анализах российского гражданина после его отправки в Берлин следов боевого отравляющего вещества». Он напомнил, что во время пребывания Навального в России отечественные специалисты не обнаружили таких веществ.

В августе 2020 года Алексею Навальному стало плохо на рейсе Томск — Москва. Борт экстренно приземлился в Омске, оппозиционера доставили в местную больницу, откуда через два дня в состоянии комы вывезли в Германию. Следующий месяц он лечился в берлинской клинике «Шарите». Тогда же власти ФРГ объявили, что Навального отравили боевым химическим веществом из группы «Новичок». Позднее это подтвердили лаборатории во Франции и Швеции и Организация по запрещению химоружия.

В декабре 2020 года The Insider* и Bellingcat* выпустили расследование, в котором говорилось, что Навального отравили сотрудники спецгруппы ФСБ, напоминает «Медуза»*. Позже Навальный опубликовал видео, как один из этих силовиков в телефонном разговоре фактически признал свое участие в операции.

Российская власть категорически отрицает причастность к отравлению оппозиционного политика. Правоохранительные органы отказались возбуждать уголовное дело.

*«Медуза», The Insider и Bellingcat включены Минюстом России в реестр «иностранных агентов»