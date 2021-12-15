Лидеров ингушских протестов приговорили к срокам от семи до девяти лет лишения свободы

Малсаг Ухажов, Ахмед Барахоев и Муса Мальсагов получили по девять лет колонии. По восемь лет назначили Исмаилу Нальгиеву, Багаудину Хаутиеву и Бараху Чемурзиеву. Зарифу Саутиеву приговорили к 7,5 годам колонии, сообщает «Медиазона»*.

Массовые протесты прошли в Ингушетии в 2018-2019 годах из-за соглашения об изменении границы с Чечней — республика теряла часть территории. Наиболее масштабным стал митинг в Магасе в марте 2019-го, когда силовики попытались разогнать акцию, в результате начались столкновения. Впоследствии в суде защита предоставляли видеозаписи, как организаторы мероприятия неоднократно призывали прекратить стычки.

Обвиняемыми по уголовным делам о применении насилия к представителям власти стали десятки человек, потерпевшими признали 67 силовиков.

Всего к уголовной ответственности ранее привлекли 51 человека, преследование троих из них было прекращено.

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