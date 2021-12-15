В Кузбассе задержали собственника «Листвяжной»

СКР заявил, что задержаны четыре человека:

основной собственник шахты, председатель совета директоров АО ХК «СДС-Уголь» Михаил Федяев

гендиректор «СДС-Угля» Геннадий Алексеев

техдиректор «СДС-Угля» Антон Якутов

главный инженер шахты Анатолий Лобанов

Как уточняет РБК со ссылкой на источник, близкий к Следственному комитету, Федяева задержали около 5 утра по местному времени (час ночи по Москве), перед этим у него дома прошли обыски.

Компания «СДС-Уголь», владеющая «Листвяжной», занимает третье место по добыче и экспорту угля в России, входит в «Сибирский деловой союз» (СДС), которым руководит Федяев.

Forbes оценивает состояние бизнесмена в $550 млн.