Верховный суд объявил перерыв до 28 декабря в рассмотрении вопроса о ликвидации «Международного Мемориала»*

Сегодня были исследованы материалы дела (9 томов), исковое заявление генпрокурора Игоря Краснова, устав и регистрационные документы правозащитного общества, протоколы и постановления судов за предыдущие два года и другие бумаги.

Адвокат Михаил Бирюков ходатайствовал о приобщении флешки с подписями (более 127 000) под петицией в защиту «Мемориала»*. Суд удовлетворил ходатайство, сообщается на сайте «Международного Мемориала»*.

Генпрокуратура РФ обвиняет правозащитников в нарушении Конституции и других законов, в том числе о статусе иноагента. В надзорном ведомстве утверждают, что «Международный Мемориал»* пытался скрыть этот статус, однако организация выплатила все выписанные штрафы (около 4 млн руб.) за нарушение закона об иноагентах.

Второй иск — о ликвидации правозащитного центра «Мемориал»* — 16 декабря продолжит рассматривать Мосгорсуд.

Интервью главного редактора NT Евгениий Альбац с адвокатом «Мемориала»* Ильей Новиковым вы можете прочитать по ссылке.

*«Мемориал» и «Международный Мемориал» включены Минюстом России в реестр иностранных агентов