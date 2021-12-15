Москалькова вновь попросит прокуратуру и следствие освободить ректора Шанинки из СИЗО

Татьяна Москалькова сообщила, что посетила ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук в СИЗО «Матросская тишина». С 20 ноября он находится в больнице при изоляторе. «Самочувствие ректора Шанинки не очень хорошее, ему необходимо постоянное медикаментозное лечение и контроль. После перенесенных трех операций и обострения гипертонической болезни он нуждается в консультациях узких специалистов гражданского профиля — сосудистого хирурга и кардиохирурга вне медицинского учреждения системы ФСИН России», — отметила омбудсмен.

Она также сообщила, что «подготовила повторное обращение в органы прокурорского надзора и следственного контроля о замене ректору Шанинки меры пресечения» на не связанную с лишением свободы.

Когда госпожа Москалькова обращалась в правоохранительные органы по этому поводу в первый раз, на ее сайте не указано, отмечает «Коммерсантъ».

Ранее Владимир Путин на встрече с СПЧ сказал, что не видит необходимости в содержании Зуева в СИЗО.

Ректор Шанинки проходит по делу о фиктивном трудоустройстве сотрудников Минпросвещения в РАНХиГС. Ему предъявлено обвинение по статье о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере.