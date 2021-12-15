Суд в Москве оштрафовал правозащитный центр «Мемориал»* на 500 тыс. рублей

Тверской районный суд Москвы признал ответчика виновным в публикации материалов без соответствующей маркировки при упоминании «Мемориала»* в договоре оферты на сайте проекта «ОВД-Инфо»*, сообщается в Telegram-канале правозащитного центра.

«Интерфакс» уточняет, что штраф в 500 тыс. руб. — максимальный по этой статье КоАП.

Завтра Мосгорсуд продолжит рассмотрение иска столичной прокуратуры о ликвидации ПЦ «Мемориал»* из-за предъявленных обвинений в многочисленных нарушениях законодательства о деятельности иноагентов.

Накануне Верховный суд объявил перерыв до 28 декабря в рассмотрении иска Генпрокуратуры РФ о ликвидации «Международного Мемориала»*

*«Мемориал», «Международный Мемориал» и «ОВД-Инфо» включены Минюстом России в реестр «иностранных агентов»