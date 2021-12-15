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Дочь Навального получила вместо отца премию Европарламента имени академика Сахарова

15.12.2021

Двадцатилетняя Дарья Навальная пришла на церемонию с фотографией отца

На вручении в Страсбурге также присутствовал соратник Алексея Навального Леонид Волков. Уточняется, что организаторы ошиблись в имени оппозиционера, написав на дипломе «Алескею Навальному».

Как напоминает The Insider*, о присуждении Навальному премии имени Андрея Сахарова «За свободу мысли» стало известно 20 октября. «Навальный неустанно борется с коррупцией режима Владимира Путина. Это стоило ему свободы и почти жизни. Этот приз свидетельствует о его огромной храбрости, и мы повторяем наш призыв к его немедленному освобождению», — заявил тогда председатель Европарламента Давид Сассоли.

Сейчас Алексей Навальный отбывает наказание в колонии во Владимирской области по делу «Ив Роше». Суд назначил ему 3,5 года лишения свободы.

*The Insider включен Минюстом России в реестр «иностранных агентов»

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