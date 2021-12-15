Рогозина допросили по делу Сафронова

Как сообщил «Интерфаксу» адвокат Иван Павлов*, допрос прошел еще летом, однако подробности он не привел.

Сафронова задержали 7 июля 2020 года по обвинению в госизмене, на сегодня он остается в должности советника Дмитрия Рогозина по информационной политике.

Следователь ФСБ Александр Чабан утверджает, что журналист в 2012 году был завербован сотрудником чешской спецслужбы, которой в 2017-м передал секретную информацию, связанную с военно-техническим сотрудничеством РФ в странах Африки и действиями ВС России на Ближнем Востоке. Конечным получателем секретных сведений, по версии следствия, были США.

Кроме того, следствие считает, что в декабре 2015 года Сафронов передал имеющему двойное гражданство России и Германии политологу Демури Воронину информацию о деятельности ВС РФ в Сирии, которую тот в свою очередь переслал представителям Цюрихского университета Швейцарии и БНД (Федеральная разведывательная служба) Германии. Сафронов якобы получил за это $248.

Журналист не признает вину и считает, что уголовное дело связано с его профессиональной деятельностью. Иван Сафронов уже дважды отказался заключить сделку со следствием.

В сентябре Иван Сафронов написал для The New Times колонку, в которой рассказал о жизни в тюрьме.

*Иван Павлов включен Минюстом России в реестр «иностранных агентов»