Вечерняя рассылка The New Times. Главное в политике 18 февраля

Главы ЛНР и ДНР объявили об эвакуации населения в Россию

Минобороны анонсировало учения под командованием Путина

Лавров предложил США вести диалог по понятиям

Ни одна китайская НКО в РФ не получила статус «иноагента»

Суд заменил Олегу Навальному условный срок реальным