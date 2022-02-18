Вечерняя рассылка The New Times. Главное в политике 18 февраля

Главное
- Главы ДНР и ЛНР объявили об эвакуации населения в Россию. Сначала с таким заявлением выступил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин, вскоре его примеру последовал глава ЛНР Леонид Пасечник. Они объяснили это эскалацией на линии соприкосновения. Пушилин также утверждает, что Вооруженные силы Украины «находятся в боевых порядках и готовы к силовому захвату Донбасса». Путин уже поручил выплатить каждому беженцу по 10 тысяч рублей.
- «Это давление на Украину с целью принудить Киев к реальному воплощению Минских соглашений, Закона об особом статусе и пр. Имплементация Минских соглашений фактически может означать, что вопрос о НАТО сам собой уйдёт с повестки дня. Потому что Донбасс получит возможность выступать в качестве стоп-крана. Это мог бы быть ключ к большому решению», — уверен главред журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
- «Мы категорически опровергаем сообщения российской пропаганды о якобы наступательных операциях Украины или диверсиях на химическом производстве. Украина не проводит и не планирует никаких подобных действий в Донбассе», — заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
- «Не исключено, что это просто «наш ответ американской пропаганде»: они заявляют, что Россия вот-вот нападет на Украину, а мы в ответ будем заявлять, что это Украина вот-вот нападет на ДНР. Звучат и более тревожные предположения: руководство республик готовится к российской военной операции, поэтому вывозит население с территории», — отмечает главред Republic* Дмитрий Колезев.
- Путин призвал Киев начать переговоры с ЛНР и ДНР. «Залогом восстановления гражданского мира на Украине и снятие напряженности вокруг этой страны является выполнение Минских договоренностей. Все, что нужно сделать Киеву, это сесть за стол переговоров с представителями Донбасса и согласовать политические, военные, экономические и гуманитарные меры по завершению конфликта», — заявил президент России. «К сожалению, прямо сейчас мы наблюдаем, напротив, обострение ситуации в Донбассе», — добавил Владимир Путин.
- Путин и Лукашенко провели переговоры в Кремле. Днем ранее президент Белоруссии заявлял, что намерен обсудить с российским коллегой дальнейшие действия совместной группировки войск. Также они затронули тему кризиса вокруг Украины. После переговоров Александр Лукашенко дал понять, что Белоруссия поддерживает Россию в кризисе вокруг Украины. «Мы не хотим войны, но если кому-то неймется, ответ будет совершенно асимметричный <...> Защищая безопасность своих народов и свои государства, мы будем действовать адекватно», — сказал он.
- «Перед поездками в Москву он часто делает громкие заявления — и оружие примет, и ЛНР/ДНР признает, при этом Абхазию и Южную Осетию он не признал, как и Крым. Ему перед поездкой в Москву надо как-то себя проявить и показать свою значимость для Кремля, а то он сейчас очень переживает, что на него не обращают внимания, и ему нужны деньги от Москвы. Поэтому он даже, начиная встречу с Путиным перед камерами, говорил про экономику, про санкции. Соответственно, с чем он приехал — просить деньги», — заявил в комментарии NT политолог Дмитрий Болкунец.
- В СНБО Украины не увидели угрозы российского вторжения. «Если речь идет о полномасштабной операции по отношению к нашему государству, то мы такого не видим», — заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. При этом он отметил, что фиксируются «провокации со стороны России» в Донбассе. «Цель [провокаций] заключается в том, чтобы мы начали мощно отвечать, чтобы обвинить нас в том, чего мы делать не собираемся», — добавил Данилов.
- Минобороны Великобритании опубликовало «карту вторжения» РФ в Украину. На ней стрелками обозначены направления ударов, которые якобы нанесет Россия. На первом этапе, как считают британцы, будут атакованы Киев и Днепр, в том числе с территории Белоруссии. Затем российские войска, по версии Лондона, двинутся на Одессу и Винницу.
- Свою карту опубликовала и газета The Washington Post. Она составлена на основании спутниковых снимков, собранных 16 февраля польской независимой аналитической группой Rochan Consulting. Из них следует, что, несмотря на заявления Кремля об отводе войск после учений, Украина по-прежнему с трех сторон окружена его силами. Утверждается, что сейчас у восточной, северной и южной границ Украины сосредоточено более 130 тыс. российских военнослужащих.
- «Владимира Владимировича продолжают аккуратно заворачивать в пищевой целлофан. Байден с Шольцем заявили, что не видят сокращения контингента, агрессию начали "подвешивать", теперь она на 20 февраля. <…> Центробанк Литвы предупредил о готовящихся русских кибератаках. И Зеленский сразу, как только прошло 16 февраля, заявил, что Украине нужны гарантии, такие же как странам НАТО, и что документ о гарантиях должен быть подписан США и РФ. Т.е. тему "гарантий" они аккуратно засовывают Путину туда, откуда она вылезла», — рассуждает политолог Александр Морозов.
- «PRO внеочередное заседание Совета Федерации 21 февраля в 12:00, которое перенесли на 22 февраля в 10:00. Тут коллеги из Совфеда поделились новостью: сенаторов созывают в Москву. Пока даже сенаторы не знают причины созыва внеочередного пленарного заседания. По плану следующая пленарка должна была состояться только в марте. Дума собирается на заседание 22 февраля. Значит, Совет Федерации будет утверждать что-то своё? Если внимательно прочитать Конституцию и различные регламенты, то предположить можно всякое. Может, президент попросит у Совфеда ратифицировать ввод регулярной армии в ЛДНР? Ну, как раньше ратифицировали ввод ограниченного контингента в Сирию», — пишет журналист Глеб Морев.
- Минобороны анонсировало учения под командованием Путина. Они пройдут завтра, 19 февраля, запланированы пуски баллистических и крылатых ракет. В маневрах будут задействованы Воздушно-космические силы, Южный военный округ, Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Черноморский флот. В Минобороны назвали учения плановыми, а их целью — проверку готовности органов военного управления, боевых расчетов пуска, экипажей кораблей, надежности вооружения стратегических ядерных и неядерных сил.
- «Эти учения — имитация ядерной войны. В рамках этих учений обычно происходят полеты стратегических бомбардировщиков, имитация удара по США, пуски баллистических ракет. Это заранее запланированное, просто обычно они проходят осенью. <…> Но так складываются обстоятельства, что Россия захотела продемонстрировать свою мощь весной», — пояснил военный обозреватель Александр Гольц.
- Лавров предложил США следовать понятиям в диалоге о гарантиях безопасности. «Будем добиваться, чтобы все было честно. Не хочу обращаться к жаргону, но у нас есть понятие “пацан сказал — пацан сделал”. По крайней мере, “понятия” должны соблюдаться и на международном уровне», — заявил министр иностранных дел России.
- «Когда чиновники начинают массово осваивать уголовный жаргон, обыватель может подумать, что они предчувствуют скорый конец и готовятся к отсидке», — иронизирует политолог Аббас Галлямов.
«Иноагенты»
- Ни одна финансируемая Пекином китайская НКО в РФ не получила статус «иноагента». Всего в реестр Минюста включено не менее 90 некоммерческих организаций, созданных для развития и углубления российско-китайских отношений. Однако их не признают «иностранными агентами», несмотря на открытую финансовую помощь из КНР. Из реестра Минюста следует, что об иностранном финансировании отчитались четыре российско-китайских НКО.
- Суд в Петербурге постановил исключить фонд «Гуманитарное действие» из реестра «иноагентов». При этом благотворительной организации не придется отказываться от иностранного финансирования. Фонд занимается помощью людям с ВИЧ.
- «Нас включили в список иноагентов, назвав причинами ряд интервью, в которых рассказывалось о ситуации с ВИЧ-инфекцией в России и выдвигались наши мнения о том, как можно было бы исправить ситуацию. Взвесив все, суд, видимо, посчитал, что это все же не является политической деятельностью. Более того, это уже не первый суд Петербурга, который так посчитал. До этого Петроградский районный суд постановил отменить назначение нам штрафа за то, что мы сами не включили себя в этот реестр, на том основании, что мы как раз не занимаемся политической деятельностью. Конечно, мы опасаемся теперь давать интервью. В любом случае, мы продолжаем рассказывать о работе фонда. Приходится все время одергивать себя, чтобы не сказать, что та или иная инициатива хорошая и плохая, потому что даже это может быть воспринято как политическая деятельность», — пояснилы The New Times директор «Гуманитарного действия» по развитию Алексей Лахов.
Репрессии
- Суд заменил Олегу Навальному условный срок по «санитарному делу» реальным. Об этом сообщил его адвокат Никос Параскевов. Он уточнил, что его подзащитный не присутствовал на заседании. По данным суда, Олег Навальный вскоре после приговора об условном сроке улетел на Кипр. Из-за этого он не встал на учет в инспекции и сейчас находится в розыске.
- Осужденного канского подростка Никиту Уварова поставили на учет как склонного к экстремизму. О таком решении администрации СИЗО сообщил глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. 10 февраля суд назначил 16-летнему Уварову 5 лет колонии, двое его приятелей получили условные сроки. Их признали виновными в прохождении обучения с целью осуществления террористической деятельности, изготовлении и хранении взрывчатки.
- Комик Мирзализаде подал еще один иск к МВД о сроке нежелательности его пребывания в РФ. Артист требует сократить срок с 14 лет до 1 года. «Районный суд в своем решении в качестве ориентира срока нежелательности [пребывания] <...> дает однозначно понять, что разумным является срок, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию в соответствии со ст. 4.6 КоАП РФ, т. е. один год со дня окончания исполнения постановления об административном правонарушении», — пояснил адвокат Идрака Мирзализаде Сергей Бадамшин.
- Генпрокуратура признала «нежелательным» движение «Свободный Идель‑Урал». Представители народов Поволжья создали его в Украине в 2018 году. В качестве причины Генеральная прокуратура России приводит формулировку, что движение «представляет угрозу конституционному строю и безопасности Российской Федерации». Надзорный орган направил информацию о своем решении в Минюст, чтобы организацию включили в перечень «нежелательных».
- «Мы понимаем, с чем это связано. В последнее время мы осуждаем политику Путина в отношении Украины, Белоруссии, и в отношении коренных народов Поволжья: это Татарстан, Башкирия, Чувашия, Удмуртия и Мордовия. Также мы поднимали проблему народов Сибири и Кавказа. Наша активность очень задевает кремлевских политтехнологов. Нас практически признали врагами народа, как в сталинские времена. <…> До этого мы получали предписания от Роскомнадзора о том, что мы должны удалить некоторые статьи со своих ресурсов, иначе на нас заведут дело и заблокируют ресурсы в России. Ставили ультиматумы, приходилось удалять», — сообщил NT основатель организации Рафис Кашапов.
*Republic включен Минюстом России в реестр «иностранных агентов»