Генпрокуратура признала «нежелательным» движение «Свободный Идель‑Урал»

В качестве причины Генеральная прокуратура России приводит формулировку, что движение «представляет угрозу конституционному строю и безопасности Российской Федерации».

Надзорный орган направил информацию о своем решении в Минюст, чтобы организацию включили в перечень «нежелательных».

«Свободный Идель-Урал» в марте 2018 года в Киеве создали татарские и эрзянские активисты, напоминает «Медиазона»*. Они заявляли, что выступают за «ненасильственные действия в рамках международного права с целью добиться реализации государственного суверенитета татар, башкир, удмуртов, марийцев, чувашей, эрзян, мокшан» и создания «поволжско-уральской конфедерации коренных народов».

*«Медиазона» включена Минюстом России в реестр «иностранных агентов»