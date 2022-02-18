Осужденного канского подростка Никиту Уварова поставили на учет как склонного к экстремизму

По его словам, «Никита стал посещать школьные занятия в следственном изоляторе».

10 февраля суд назначил 16-летнему Уварову 5 лет колонии, двое его приятелей получили условные сроки. Их признали виновными в прохождении обучения с целью осуществления террористической деятельности, изготовлении и хранении взрывчатки.

Никиту Уварова, Дениса Михайленко и Богдана Андреева задержали в ноябре 2020 года, когда они расклеивали листовки в поддержку аспиранта МГУ Азата Мифтахова. Силовики изъяли у них телефоны и обнаружили переписку, в которой подростки обсуждали планы построить и взорвать здание ФСБ в игре Minecraft. Было возбуждено уголовное дело об организации террористического сообщества и прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности. В марте 2021-го года СК прекратил дело об организации террористического сообщества из-за отсутствия состава преступления.