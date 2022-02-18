Путин призвал Киев начать переговоры с ЛНР и ДНР

«Констатировали с президентом Белоруссии, что залогом восстановления гражданского мира на Украине и снятие напряженности вокруг этой страны является выполнение Минских договоренностей. Все, что нужно сделать Киеву, это сесть за стол переговоров с представителями Донбасса и согласовать политические, военные, экономические и гуманитарные меры по завершению конфликта», — приводит «Интерфакс» слова Владимира Путина по итогам переговоров с Александром Лукашенко. Он подчеркнул, что «чем раньше это произойдет, тем лучше».

«К сожалению, прямо сейчас мы наблюдаем, напротив, обострение ситуации в Донбассе», — добавил российский лидер.

Переговоры Путина и Лукашенко прошли сегодня в Кремле и заняли 2,5 часа.

Сегодня главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин объявили об эвакуации мирного населения самопровозглашенных республик в Россию.

15 февраля Госдума РФ большинством голосов поддержала постановление об обращении к президенту с просьбой признать независимость самопровозглашенных республик Донбасса «в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств».