Глава ЛНР вслед за ДНР отдал приказ об эвакуации населения в РФ

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики поручил администрациям регионов обеспечить организованный вывоз мирных жителей в Россию.

«Поручаю главам территорий, правоохранительным органам, чрезвычайным службам обеспечить организованную эвакуацию социальных объектов и помочь населению в доставке к пограничным пунктам пропуска», — цитирует его «Луганскинформ».

По словам Пасечника, «Российская Федерация готова обеспечить организованный прием и размещение на своей территории жителей Луганской народной республики».

«Еще раз обращаюсь ко всем мужчинам, способным держать в руках оружие, встать на защиту своей земли», — заключил глава ЛНР.

Ранее сегодня глава ДНР Денис Пушилин объявил об эвакуации мирных жителей в Ростовскую область

Фото: «Луганскинформ»