Глава ДНР распорядился начать эвакуацию населения в Россию

«С сегодняшнего дня, 18 февраля, организован массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию. В первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и люди пожилого возраста», заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики. По его словам, в Ростовской области уже подготовлены места для приема и размещения людей.

«Эвакуированные будут обеспечены всем необходимым. Для быстрого перехода на пунктах пропуска созданы все условия. Убедительная просьба: прислушаться и принять правильное решение. Временный выезд сохранит жизнь и здоровье вам и вашим близким», — приводит словам Пушилина «Донецкое агентство новостей.

Политик добавил, что сообщил руководителям предприятий и учреждений о необходимости организовать выезд семей сотрудников.

По словам главы ДНР, Вооруженные силы Украины «находятся в боевых порядках и готовы к силовому захвату Донбасса».

Фото: Global Look Press