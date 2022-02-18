WP: Украина по-прежнему практически окружена российскими войсками

Несмотря на заявления Кремля об отводе войск после учений, Украина по-прежнему с трех сторон окружена его силами. Об этом сообщает The Washington Post, публикуя карту позиций российских войск.

Изображение основывается на данных от 16 февраля, собранных польской независимой аналитической группой Rochan Consulting. Специалисты отслеживают по спутниковым изображениям перемещения людей и техники. По их данным, сейчас у восточной, северной и южной границ Украины сосредоточено более 130 тыс. военнослужащих.

Ранее CIT, а также генсек НАТО Йенс Столтенберг и американский президент Джо Байден заявили, что Москва не отводит силы от украинской границы, но даже направила туда дополнительные войска. В частности, на этой неделе их заметили в Крыму и на харьковском направлении. Между тем, в начале недели Москва заявила о возвращении военнослужащих в места постоянной дислокации с территории учений.

16 февраля Минобороны Великобритании опубликовало карту возможного вторжения России в Украину. Ранее СМИ писали, что публикация данных разведки может мешать Кремлю воплощать в жизнь свои планы.