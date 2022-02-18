Лавров предложил США следовать понятиям в диалоге о гарантиях безопасности

«Будем добиваться, чтобы все было честно. Не хочу обращаться к жаргону, но у нас есть понятие “пацан сказал — пацан сделал”. По крайней мере, “понятия” должны соблюдаться и на международном уровне», — подчеркнул Сергей Лавров в интервью RT.

Он подтвердил, что договаривался с госсекертарем США Энтони Блинкеном провести переговоры после публикации Москвой ответов на предложения Вашингтона по гарантиям безопасности.

По словам Лаврова, даже «письменные обязательства глав государств и правительств», требующие в полной мере учитывать интересы Москвы, «оказывается, ничего не стоят», не говоря об устных гарантиях безопасности.

Накануне МИД опубликовал ответ России на встречные предложения США по российскому проекту договора о гарантиях безопасности. В документе на 11 страницах отмечается, что Вашингтон не дал конструктивного ответа на ключевые предложения и, так как американская сторона не готова договариваться о юридических гарантиях безопасности России, РФ оставляет за собой право реагировать «в том числе путем реализации мер военно-технического характера».

Фото: МИД РФ