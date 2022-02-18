Комик Мирзализаде подал еще один иск к МВД о сроке нежелательности его пребывания в РФ

«В иске мы просим суд признать незаконным решение МВД РФ от 3 февраля в части срока ограничения въезда Мирзализаде в Россию и обязать министерство устранить допущенное нарушение», — заявил ТАСС адвокат Идрака Мирзализаде Сергей Бадамшин.

Ранее МВД уменьшило срок с пожизненного до 14 лет. Однако, как отметил защитник, это противоречит решению Замоскворецкого районного суда Москвы, который обязал министерство внутренних дел установить разумные сроки.

«Районный суд в своем решении в качестве ориентира срока нежелательности [пребывания] <...> дает однозначно понять, что разумным является срок, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию в соответствии со ст. 4.6 КоАП РФ, т. е. один год со дня окончания исполнения постановления об административном правонарушении», — пояснил адвокат.

В начале августа 2021-го стендап-комика арестовали на 10 суток по обвинению в возбуждении ненависти из-за шутки о русских. В YouTube-шоу «Разгоны» он рассказал о трудностях аренды квартиры для человека неславянской внешности. После ареста артисту запретили въезд в Россию.

Фото: Instagram Идрака Мирзализаде