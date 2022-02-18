Суд заменил Олегу Навальному условный срок реальным

Люблинский районный суд Москвы заменил Олегу Навальному условный срок на реальный по делу о нарушении санитарных норм, сообщил в Twitter его адвокат Никос Параскевов. В комментарии Znak.com он уточнил, что его подзащитный не присутствовал на заседании.

В августе 2021 года Преображенский суд приговорил Олега Навального к году лишения свободы условно из-за поста, в котором инстанция усмотрела призыв выходить на митинг 23 января. Почти сразу после приговора Навальный покинул Россию.

По данным суда, он улетел на Кипр. Из-за этого он не встал на учет в инспекции и сейчас находится в розыске.

Фото: Instagram Олега Навального