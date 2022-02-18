Минобороны анонсировало учения под командованием Путина

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу министерства, запланированы пуски баллистических и крылатых ракет. В учениях под командованием Владимира Путина будут задействованы Воздушно-космические силы, Южный военный округ, Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Черноморский флот.

В Минобороны назвали учения плановыми, а их целью — проверку готовности органов военного управления, боевых расчетов пуска, экипажей кораблей, надежности вооружения стратегических ядерных и неядерных сил.

Фото: пресс-служба Кремля