«Би-би-си»: ни одна финансируемая Пекином китайская НКО в РФ не получила статус «иноагента»

Их не признают «иностранными агентами», несмотря на открытую финансовую помощь из КНР, пишет «Русская служба Би-би-си».

В материале уточняется, что 30% этих НКО учреждены китайскими гражданами или компаниями из КНР, 27% имеют в учредителях и россиян, и китайцев. Некоторые руководители публично отчитались об иностранном финансировании организаций, но российские власти ни одну не признали «иноагентом».

«У нас с Китаем есть принципиальная договоренность — не вмешиваться во внутренние дела друг друга, это табу», — объяснил изданию академик РАН и глава Приморского общества дружбы с Китаем Виктор Ларин. Он убежден, что «если бы китайцы пытались рулить политическими процессами, как западные организации, то точно такие же решения были в отношении китайских организаций».

Из реестра Минюста следует, что об иностранном финансировании отчитались четыре российско-китайских НКО.

Российский перечень НКО-«иноагентов» содержит более 70 организаций. Существует также реестр СМИ-«иноагентов» и аналогичный список незарегистрированных общественных объединений.

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