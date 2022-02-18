Путин поручил выплатить по 10 тысяч рублей каждому беженцу из Донбасса

«Путин переговорил по телефону с врио главы МЧС Александром Чуприяном и поручил ему срочно вылететь в Ростовскую область для организации на месте работ по созданию условий для размещения, обеспечения горячим питанием и всем необходимым, включая медицинскую помощь. Также президент поручил правительству России срочно обеспечить выплату каждому прибывающему в область из Донбасса беженцу в 10 тысяч рублей», — сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков (цитата по «Интерфаксу»).

Спикер Кремля уточнил, что губернатор Ростовской области Василий Голубев попросил Владимира Путина оказать региону экстренную помощь по линии федерального центра в связи с непредвиденным наплывом беженцев.

Сегодня глава ДНР Денис Пушилин объявил эвакуацию мирного населения в Россию. Вскоре его примеру последовал глава ЛНР Леонид Пасечник. Они объяснили это эскалацией на линии соприкосновения. Пушилин также утверждает, что Вооруженные силы Украины «находятся в боевых порядках и готовы к силовому захвату Донбасса».

«Интерфакса» со ссылкой на источники передавал, что беженцев могут быть сотни тысяч.

Фото: zn.ua