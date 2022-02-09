Вечерняя рассылка The New Times. Главное в политике 9 февраля

Fitch и S&P предрекли РФ ущерб от санкций даже без вторжения в Украину

В сенате США усомнились в эффективности антироссийских санкций

Стало известно содержание новой военной доктрины России и Белоруссии

«Мемориал»* включил в список политзаключенных 1000-го человека

Адвокаты ректора Шанинки просят допустить гражданских врачей к нему в СИЗО