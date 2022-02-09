Вечерняя рассылка The New Times. Главное в политике 9 февраля

Главное
- Fitch и S&P предрекли России ущерб от санкций даже без вторжения в Украину. Так, базовый сценарий международного рейтингового агентства Fitch предполагает, что полномасштабного вторжения не будет, возможными триггерами называются не только локальные военные действия, но и кибератаки. В отсутствие конфликта «более вероятные санкции включают запрет на проведение американскими инвесторами сделок с суверенным долгом на вторичном рынке, а также дополнительные санкции в отношении высокопоставленных должностных лиц, государственных структур и имущества сторонников Владимира Путина». S&P со свой стороны считает, что российским банкам могут запретить проводить операции в долларах США, отключить их от международной системы SWIFT, заблокировать инвесторам владение российскими государственными долговыми обязательствами на вторичном рынке.
- «Интересно заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что власти США считают эффективным не ужесточение ограничительных мер в отношении российского газопровода “Северный поток – 2”, но сами разговоры об этой возможности. Кроме того, США отвергают подход, предусматривающий введение жестких санкций против участников проекта. Все, вроде бы, хорошо? Пошла явно смягченная риторика», — отмечает экономист, профессор ВШЭ Евгений Коган.
- В сенате США усомнились в эффективности антироссийских санкций. Лидер республиканцев Митч Макконнелл не уверен, что перспектива ввода новых санкций может остановить Владимира Путина от вторжения в Украину. «Я не думаю, что его остановит какой-либо законопроект в Сенате», — заявил политик. При этом он призвал немедленно ввести санкции против «Северного потока – 2».
- Франция с Германией и Польшей призвали РФ к диалогу по безопасности в Европе. Страны Веймарского треугольника выступили с совместным заявлением, в котором говорят о необходимости для Москвы «внести вклад в деэскалацию ситуации на украинской границе и начать содержательный диалог о безопасности на европейском континенте». Они также вновь пригрозили России «последствиями» в случае обострения обстановки.
- «Россия представляется (и в ряде случаев сама хочет выглядеть) более брутальной, чем она есть на самом деле. Отсюда и начавшийся переговорный процесс, который продолжается и после предсказуемого отклонения двух из трех требований России — о нерасширении НАТО и возвращении военной инфраструктуры альянса к границам 1997 года. Другое дело, что Запад хотел бы сконцентрировать внимание на теме стратегической стабильности (ракеты, военные учения), для России же особенно важна Украина, в том числе и в контексте Минских соглашений. Впрочем, тот факт, что Запад активно поддержал Украину (и политически, и военно-технически), может привести к тому, что он — не только Париж, но и Вашингтон — может настоятельно предложить Киеву взамен всерьез договариваться с Москвой по статусу Донбасса. Так что надежды на прогресс остаются — хотя и очень осторожные», — отмечает первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин.
- «Тактика Запада по отношению к российскому руководству меняется волнообразно. Вариантов не так много, основных пять: сдерживание, ублажение, равнодушие, показная дружба при непреклонности в принципиальных вопросах, показная суровость при фактическом ублажении. У всех подходов есть недостатки. Решительное сдерживание невозможно из-за раскола Запада по вопросу санкций. Ублажение ведёт к тому, что Кремль наглеет. Сдерживание — к ситуации “крыса, загнанная в угол, готова на отчаянные поступки”. Показная дружба не пройдёт в глазах публики. Сейчас мы видим демонстрацию суровости, которая вот-вот скатится в ублажение, если Россия ни на кого так и не нападёт. Какая волна следующая — неясно», — рассуждает аналитик Михаил Крутихин.
- «Попугаем Киев, покачаем права, заставим нас уважать, а там скоро всё и успокоится. Ситуация под контролем. Так 8 лет назад говорили мне приближенные Рената Ахметова. Дело было на Мальдивском курорте. А через две недели после этого разговора они в срочном порядке улетели. Ситуация вышла из-под контроля. Почему я вспомнил этот разговор. Потому что нечто подобное я слышу уже от российской стороны. Попугаем Киев, покачаем права с НАТО, заставим нас уважать.., ситуация под контролем! Вспоминается классическое — войны не будет, будет такая борьба за мир, что камня на камне не останется», — пишет политтехнолог Константин Калачев.
- Песков ответил Боррелю на слова об авторитарном режиме в России и Китае. Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, комментируя совместное заявление РФ и КНР, опубликованное по итогам визита Владимира Путина в Пекин, назвал его «основанием для мощного альянса двух авторитарных режимов». «Мы абсолютно не согласны, во-первых, с оценкой того, что речь идет об авторитарных режимах. Мы не думаем, что Евросоюз вправе давать такие оценки Российской Федерации или Китайской Народной Республике», — заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. По его словам, Россия и Китай — «крупные суверенные страны со своей политической системой и своей системой устройства государства».
- «Путин выходит из первого раунда весь залепленный стикерами "агрессор" с ног до головы. Получается, что где-то надо бить (раз уж "агрессор"), но негде и как бы это уже слишком ожидаемо. Рутинизированные переговоры Запад организовал, да. Но Путина от них корежит. Ну и, по-моему, убедительного плана, как организовать политическую дестабилизацию в Украине, нет», — отмечает политолог Александр Морозов.
- «Ядерному государству, которое имеет самую большую армию в Европе, давать какие-то гарантии, учитывая то, что Российская Федерация ведет войну восемь лет против Украины, оккупировала часть ее территории. Однако, если мы говорим о трансляции сигналов из Москвы, это иначе не звучит», — уверен дипломат, эксперт украинского Центра оборонных стратегий Александр Хара.
Союзное государство
- Стало известно содержание новой военной доктрины России и Белоруссии. Ее текст одобрили в ноябре. В документе говорится о «негативной обстановке» вокруг Союзного государства, и не упоминается размещение ядерного оружия за его пределами. Текст размещен на сайте Постоянного комитета Союзного государства. Ссылку журналисты обнаружили в профильных Telegram-каналах. В разделе основных опасностей для союза РФ и РБ говорится о размещении войск у их границ, присвоении другими странами и коалициями «прав и функций международных организаций по решению вопросов мира и безопасности», упоминание в военных доктринах и стратегиях некоторых государств «в качестве угрожающего фактора» и создании систем ПРО. Многие перечисленные угрозы, в частности, Москва упоминает в требованиях к США и НАТО по ситуации вокруг Украины. Отдельно подчеркивается, что важным фактором для безопасности остается российское ядерное оружие. По Конституции Белоруссии, ее цель — сделать свою территорию безъядерной. В новой доктрине же говорится только о том, что Минск исключает военную агрессию со своей территории.
- Лыжница Дарья Долидович покинула Белоруссию из-за оппозиционных взглядов. 17-летняя спортсменка уехала из страны вместе с семьей в Польшу после того, как ее отстранили от международных соревнований за политическую позицию, отличную от взглядов руководства республики. В этом году Дарья должна была окончить школу. «Я расстроена, конечно. Было бы проще остаться на несколько месяцев и окончить школу», — сказала она.
- «Приятно, когда вся семья вместе. Теперь посмотрим Варшаву основательней. Времени много. Дышится легче. Снега, правда, нет — дождик и весной пахнет. Уехали:( Но вернёмся (верю). Жыве Беларусь!!!» — заявил отец Дарьи Сергей Долидович.
Репрессии
- «Мемориал»* включил в список политзаключенных 1000-го человека. Правозащитный центр ведет этот перечень с 2009 года. Тысячным политическим заключенным в списке «Мемориала»* стал 64-летний последователь «Свидетелей Иеговы»** Анатолий Горбунов. 2 февраля его приговорили к шести годам колонии по статье об организации деятельности религиозного объединения, запрещенного в России. Максимальные тюремные сроки, которые отбывают политзаключенные, — пожизненные, минимальный — четыре месяца.
- «Это, в первую очередь, символический рубеж, потому что реальное количество политзаключённых за период с 2009 года, в течение которого мы ведем списки, существенно больше. Далеко не все люди попадают в наши списки. Тем не менее, это огромное количество людей, судьбы которых были испорчены и загублены политически мотивированным, незаконным преследованием со стороны государства», — заявил руководитель программы «Поддержки политзаключённых» Сергей Давидис.
- Терешкову попросили провести с депутатом Делимхановым профилактическую беседу. Ранее парламентарий публично угрожал семье бывшего чеченского судьи Сайди Янгулбаева и обещал «отрезать головы» им и тем, кто переведет его слова на русский язык. Группа правозащитников и журналистов обратилась к главе комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики Валентине Терешковой с просьбой рассказать Адаму Делимханову «о допустимых способах наказания неугодных ему людей». «Возможно, если бы речь шла об обещаниях или призывах убить кого-либо с помощью радиоактивного вещества (например, полония-210), ингибитора холинэстеразы (в просторечии «Новичок») или, на худой случай, из огнестрельного оружия (например, из золотого пистолета), это вряд ли противоречило бы принятым представлениям о депутатской этике. Но обещать (призывать) действовать столь примитивным способом — отделяя голову от туловища — недостойно высокого звания депутата Государственной думы Российской Федерации, государства, обладающего разнообразными высокими технологиями», — говорится в тексте.
- «Чем сильнее в стране цензура, тем блистательнее и отточеннее политическая сатира. Это открытое письмо российских правозащитников председателю комиссии по вопросам депутатской этики в защиту семьи Янгулбаевых, безусловно, войдёт в анналы», — уверен адвокат Иван Павлов*.
- В поддержку арестованного по делу о госизмене физика Голубкина собрали 117 тысяч подписей. Их передали в администрацию президента России. Подписанты требуют немедленно освободить Валерия Голубкина и «прекратить необоснованные уголовные преследования» других российских ученых. Голубкин, специалист в области аэродинамики больших скоростей, автор более 130 научных работ и лауреат нескольких госпремий и наград, был задержан, а затем арестован, в апреле 2021 года. По версии следствия, учёный по указанию руководства передал европейским коллегам отчёты о проделанной работе.
- «Мы не настолько наивны, чтобы считать, что его сейчас отпустят. С другой стороны и для Валерия Николаевича, и для остальных людей, на которых без вины заведены уголовные дела, крайне важно осознавать, что ты не один, что у тебя есть поддержка. История Валерия Николаевича задела много людей, хотя он и не знаменитый политик или актёр. Поддержка важна, она показывает реакцию общества и на конкретно это дело, и на подобные дела в целом», — пояснила адвокат Мария Эйсмонт.
- «Он занимался исследованиями. Ясно, что он работал в той области, где есть засекреченные материалы. Но есть и не засекреченные. Он был членом межгосударственной комиссии, где были другие учёные из других стран. Понятно, что в рамках этой комиссии они делились какими-то данными. Но у Голубкина не было доступа к секретным данным первой степени, у него была только третья степень», — отмечает правозащитник Лев Пономарев*.
- «Чекисты не любят огласку, ведь беспредел легче творить в тишине. Поэтому такие петиции очень важны и помогают адвокатам вызволять невиновных из пасти Левиафана. В своё время благодаря петиции с пятьюдесятью тысячами подписей мы вытащили из СИЗО многодетную мать Светлану Давыдову, обвинённую в госизмене за звонок в посольство Украины. Благодаря письмам, обращениям и публикациям, из Лефортова выпустили тяжелобольного физика Виктора Кудрявцева. Конечно, времена сильно изменились, но и подписей удалось собрать немало», — отметил адвокат Иван Павлов.
- Адвокаты ректора Шанинки просят допустить гражданских врачей к нему в СИЗО. Защита ссылается на независимое медицинское заключение, которое подтверждает предынфарктное состояние Сергея Зуева. Ему необходимо комплексное кардиологическое обследование, которое невозможно провести в условиях медсанчасти следственного изолятора «Матросская тишина». «Учитывая крайне высокий риск сердечно-сосудистых событий, в том числе риск развития острого инфаркта миокарда, целесообразен перевод Зуева С. Э. в многопрофильный стационар с возможностью проведения комплексного кардиологического обследования, включающего в себя стресс-эхокардиографию, коронароангиографию, УЗИ и ангиографию нижних конечностей, для принятия решения о дальнейшей лечебной тактике», — сказано в медицинском заключении.
- «Мы просим допустить в тюрьму двух гражданских узкопрофильныx врачей для того, чтобы они могли осмотреть Зуева, понять его реальное состояние и дать свои рекомендации относительно дальнейшей тактики лечения и наблюдения», — пояснил адвокат Дмитрий Кравченко.
- «Сергей Зуев плохо себя чувствует в СИЗО еще и потому, что к нему не пускают родных, по телефону не дают разговаривать с семьей», — утверждает профессор ВШЭ Гасан Гусейнов.
- Боец MMA из Северной Осетии сообщил об исчезновении его тети в Чечне. Вечером 6 февраля она прилетела из Дубая в Грозный и села в такси до Беслана, после этого связь с ней пропала, рассказал Георгий Гаглоев из Беслана. Пропал и таксист. Машину нашли в Ингушетии, она была тщательно вымыта. Внутри обнаружили личные вещи, документы и деньги водителя и пассажирки, но людей в автомобиле не было. Гаглоев попросил главу Чечни Рамзана Кадырова помочь с поисками.
- Против Моргенштерна завели административное дело о пропаганде наркотиков из-за татуировки. Полиция в Набережных Челнах заказала лингво-ботаническую экспертизу. Ее провели специалисты местного педагогического университета. Они выяснили, что «по краям татуировки на груди Моргенштерна изображено растение, похожее на коноплю». В то же время эксперты Московского научно-практического центра наркологии Депздрава Москвы обнаружили в клипах рэпера «множественные сцены, формирующие у зрителя ассоциативные связи между допустимостью незаконного потребления продуктов растения конопля и достижением успеха», а также побуждающие интерес к культивированию и употреблению наркосодержащих растений.
- «Целый совет ботаников собрался, чтобы изучить мою титьку и прийти к выводу, что здесь изображена конопля. Это что же получается… этой татуировке пять лет, и я пять лет через все границы мира возил наркотики? Я контрабандист! Хорошо, хватило ума не набить пистолет, а то бы обвинили в незаконном обороте оружия», — прокомментировал произошедшее сам Моргенштерн.
- «Административное дело Моргенштерну за татуировку — посягательство на право человека распоряжаться своим телом. Полицейским настолько в нашей мирной и спокойной стране нечем заняться на работе, что теперь они изучают татуировки на теле знаменитостей и заводят административные дела на это. Но это не шутки и не вопрос юмора, дело в том, что прецедент довольно опасный, особенно после ареста Алехиной. Символы нацизма на худи, пропаганда наркотиков на теле, такой абсурд и представить невозможно было. Кафка зря не дожил, “Замок” — детский лепет по сравнению с нашей реальностью», — считает член федерального бюро «Яблока» Кирилл Гончаров.
- «Будет ли в ближайшее время внесён в Госдуму проект закона "О государственном регулировании тату и других элементов поверхности тела"? Вероятно контроль за поверхностями тела россиян следует делегировать Роспотребнадзору. Одновременно надо ввести обязательную диспанзеризацию, которая позволит осуществлять непосредственный анализ содержания тел граждан», — иронизирует политолог Станислав Белковский.
*«Мемориал», Иван Павлов, Лев Пономарев включены Минюстом России в реестр «иностранных агентов»
**«Свидетели Иеговы» объявлены «экстремистской» организацией и запрещены на территории России