Адвокаты ректора Шанинки просят допустить гражданских врачей к нему в СИЗО

Ему необходимо комплексное кардиологическое обследование, которое невозможно провести в условиях медсанчасти следственного изолятора «Матросская тишина», сообщили адвокаты «Коммерсанту».

«Учитывая крайне высокий риск сердечно-сосудистых событий, в том числе риск развития острого инфаркта миокарда, целесообразен перевод Зуева С. Э. в многопрофильный стационар с возможностью проведения комплексного кардиологического обследования, включающего в себя стресс-эхокардиографию, коронароангиографию, УЗИ и ангиографию нижних конечностей, для принятия решения о дальнейшей лечебной тактике», — сказано в медицинском заключении.

Зуев жалуется на боли в груди, потерю сознания, тошноту и одышку. Любые действия даются ему тяжело, приходится напрягаться, чтобы совершать простые физические усилия. Защита отмечает, что ректор Шанинки нуждается в помощи узкопрофильных специалистов. «Уверен и надеюсь, что никто из участников событий не хотел бы, чтобы с Сергеем Зуевым что-то случилось в тюрьме», — заявил адвокат Дмитрий Кравченко.

7 февраля член ОНК Москвы Александр Хуруджи сообщил, что состояние Зуева ухудшилось, он не может сам встать с кровати. Во ФСИН утверждают, что ректор Шанинки находится в удовлетворительном состоянии.

Сергей Зуев проходит обвиняемым по делу экс-замминистра просвещения и бывшего вице-президента Сбербанка Марины Раковой о хищении более 21 млн рублей, принадлежащих «Фонду новых форм развития образования». Своей вины Зуев не признает.