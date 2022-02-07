Состояние здоровья арестованного ректора Шанинки ухудшилось

«Состояние его здоровья существенно ухудшается, он уже не всегда может встать с кровати. В течение нескольких месяцев ректор Шанинки лишён семейных контактов, ему не разрешают ни свидания, ни звонки», — рассказал он агентству ТАСС. Хуруджи регулярно посещает ученого в СИЗО.

По мнению правозащитника, в медсанчасти следственного изолятора Зуеву не могут предоставить необходимого лечения, а в гражданскую больницу ректора не переводят. ФСИН при этом сочла состояние фигуранта «удовлетворительным».

Ранее Мосгорсуд оставил Зуева под стражей, отклонив жалобу адвокатов. Сторона защиты просила отпустить его под подписку о невыезде или заменить меру пресечения на не связанную с содержанием под стражей.

Адвокаты говорили, что состояние здоровья их подзащитного ухудшается в изоляторе, и приводили выдержки из медицинского заключения, в котором указано, что у Зуева выявлены хронические и прогрессирующие заболевания с осложнениями на мозг, сердце и почки. Медкомиссия не исключает смерти от обширного инфаркта миокарда.

Ректор Шанинки проходит обвиняемым по делу экс-замминистра просвещения и бывшего вице-президента Сбербанка Марины Раковой о хищении более 21 млн рублей, принадлежащих «Фонду новых форм развития образования». Своей вины Зуев не признает. Мосгорсуд 9 ноября отправил его в СИЗО.