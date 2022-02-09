Правозащитники попросили Терешкову провести с депутатом Делимхановым профилактическую беседу

Группа правозащитников и журналистов обратилась к главе комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики Валентине Терешковой. Как сообщается на сайте «Мемориала»*, подписанты просят ее рассказать Адаму Делимханову «о допустимых способах наказания неугодных ему людей».

1 февраля депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов заявил в Instagram, что семью Янгулбаевых «будем преследовать, пока не отрежем головы и не убьем», также угрожая тем, кто переведет видео на русский язык.

The New Times приводит полный текст обращения к Терешковой:

В Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации

Председателю Комиссии по вопросам депутатской этики

Терешковой Валентине Владимировне

Уважаемая Валентина Владимировна!

1 февраля 2022 года депутат Государственной Думы Адам Султанович Делимханов в своём видеообращении, опубликованном в Instagram, обещал оторвать, отрезать, отрубить или иным образом отделить от тела головы членов семьи Янгулбаевых. В своём длинном, но не очень внятном выступлении он неоднократно обещал (или призывал?) сделать это.

На следующий день, 2 февраля, первый заместитель Председателя Комиссии по вопросам депутатской этики депутат Василий Иванович Пискарёв, в свою очередь, публично пообещал, что упомянутая Комиссия обсудит высказывания депутата Делимханова, если в комиссию поступит соответствующее обращение.

Прошла уже неделя, но ничего не слышно о том, что возглавляемая Вами Комиссия Государственной Думы Федерального Собрания РФ приступила к рассмотрению этого вопроса. Возможно, по вполне понятным причинам, к Вам так и не поступило ни одного обращения.

В связи с этим мы, как правозащитники и журналисты, граждане России и избиратели, считаем своим долгом обратиться к Вам, как Председателю Комиссии по вопросам депутатской этики, с настоятельной просьбой обсудить вышеупомянутые публичные высказывания депутата Делимханова.

Наше настоящее обращение вызвано тем, что мы считаем эти высказывания (обещания, призывы) депутата Адама Султановича Делимханова принижающими не только высокий авторитет депутатов и Государственной Думы Федерального Собрания РФ в целом, но представляющими в негативном свете нашу Родину.

Возможно, если бы речь шла об обещаниях или призывах убить кого-либо с помощью радиоактивного вещества (например, полония-210), ингибитора холинэстеразы (например, метил (1-(диэтиламино)этилиден)амидофторфосфоната, в просторечии «Новичок») или, на худой случай, из огнестрельного оружия (например, из золотого пистолета), это вряд ли противоречило бы принятым представлениям о депутатской этике. Но обещать (призывать) действовать столь примитивным способом – отделяя голову от туловища – недостойно высокого звания депутата Государственной Думы Российской Федерации, государства, обладающего разнообразными высокими технологиями.

Просим Вас в ближайшее время рассмотреть этот вопрос на заседании возглавляемой Вами Комиссии, и строго указать Адаму Султановичу Делимханову на допущенные им ошибки в высказываниях о допустимых способах наказания неугодных ему людей.

Это тем более важно, что, как нам представляется, примерно о том же недавно Президент России Владимир Владимирович Путин говорил в Кремле с Рамзаном Ахматовичем Кадыровым.

С глубоким уважением,

Олег Петрович Орлов, правозащитник

Александр Владимирович Черкасов, правозащитник

Светлана Алексеевна Ганнушкина, правозащитник

Сергей Давидис, правозащитник

Юрий Джибладзе, правозащитник

Елена Шахова, председатель СПб ОО «Гражданский контроль»

Евгения Литвинова, Правозащитный совет Санкт-Петербурга

Вероника Вячеславовна Каткова, иностранное средство массовой

информации, выполняющее функции иностранного агента

Дмитрий Александрович Краюхин, главный редактор ИА «ЦентрРус»

8 февраля 2022 года

P.S. При сём сообщаем, что С.А.Ганнушкина, С.К.Давидис, О.П.Орлов и А.В.Черкасов входят в состав руководящих органов некоммерческих организаций, исполняющих функции иностранного агента (по смыслу п. 6 ст. 2 и п. 1 ст. 24 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ). Впрочем, С.А.Ганнушкина, С.К.Давидис, О.П.Орлов и А.В.Черкасов уверены, что работа этих НКО выполняется в интересах России и её народов. Настоящее обращение написано и направлено подписавшими его от себя лично.

*«Мемориал» включен Минюстом России в реестр «иностранных агентов»