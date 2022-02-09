Песков о словах Борреля: не авторитарный режим, а своя политическая система

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, комментируя совместное заявление России и Китая, опубликованное по итогам визита Владимира Путина в КНР, назвал его «основанием для мощного альянса двух авторитарных режимов». Он добавил, что Москва и Пекин «противостоят демократии в качестве авторитарных, а не коммунистических режимов», как это было во время холодной войны.

В совместном заявлении Путин и Си отмечали, что в мире формируется тенденция перераспределения баланса сил. Москва и Пекин, говорилось в тексте, выступают против действий внешних сил по подрыву безопасности и стабильности в общих сопредельных регионах, противостоят вмешательству этих сил во внутренние дела суверенных стран, выступают против «цветных революций». В том же документе Китай подтвердил, что поддерживает позицию России в отношении нерасширения альянса НАТО. Россия же, в свою очередь, подтвердила отказ от признания независимости Тайваня.

В Кремле не согласны с заявлением Борреля.

«Мы абсолютно не согласны, во-первых, с оценкой того, что речь идет об авторитарных режимах. Мы не думаем, что Евросоюз вправе давать такие оценки Российской Федерации или Китайской Народной Республике», — заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, Россия и Китай — «крупные суверенные страны со своей политической системой и своей системой устройства государства».

«Мы с уважением относимся к устройству других государств и не вмешиваемся во внутренние дела и считаем себя вправе рассчитывать на такое же уважение к нам. Подобные заявления в такую логику не укладываются», — заключил спикер Кремля.

Фото: пресс-служба Кремля