Лыжница Дарья Долидович покинула Белоруссию из-за оппозиционных взглядов

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на отца и тренера девушки Сергея Долидовича. «Дарью лишили права участвовать в соревнованиях. Я не вижу возможности для продолжения ее карьеры в Беларуси», — сказал он. Долидович выразил опасения, что на родине их семью могли обвинить в организации акции протеста «и просто отправить в тюрьму». В итоге Долидовичи переехали в Польшу.

В этом году Дарья должна была окончить школу. «Я расстроена, конечно. Было бы проще остаться на несколько месяцев и окончить школу», — сказала она.

В января лыжницы Светлана Андриюк и Дарья Долидович рассказали, что Белорусский лыжный союз отстранил их от международных соревнований, обвинив в поддержке оппозиции. Организация аннулировала их идентификационные номера, необходимые для участия в состязаниях.

Долидович предполагала, что ее отстранили из-за политических взглядов отца, который критиковал Александра Лукашенко. Андриюк говорила, что никогда не раскрывала публично свою политическую позицию.

В 2021 году на Олимпиаде в Токио белорусская бегунья Кристина Тимановская получила гуманитарную визу и уехала в Польшу. Перед этим Национальный олимпийский комитет Белоруссии пытался вывезти ее из-за того, что она в Instagram раскритиковала руководство сборной. Республику покинула также легкоатлетка Яна Максимова.

После этого министерство спорта Белоруссии запретило спортсменам выезжать на соревнования и в отпуск за границу.

Фото: Facebook Сергея Долидовича