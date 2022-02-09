В поддержку арестованного по делу о госизмене физика Голубкина собрали 117 тысяч подписей

Подписи, собранные в поддержку Валерия Голубкина, накануне передали в администрацию президента России. Подписанты требуют немедленно освободить его и «прекратить необоснованные уголовные преследования» других российских ученых.

Инициативная группа, которая собирала подписи на интернет-платформе Change.org, приурочила их передачу в администрацию президента к 8 февраля, когда отмечается День российской науки.

Как напоминает «Радио Свобода»*, Виктор Голубкин, специалист в области аэродинамики больших скоростей, автор более 130 научных работ и лауреат нескольких государственных премий и наград, был задержан, а затем арестован, в апреле 2021 года. По версии следствия, учёный по указанию руководства передал европейским коллегам отчёты о проделанной работе. Начальник Голубкина Анатолий Губанов тоже арестован по обвинению в госизмене.

*«Радио Свобода» включено Минюстом России в реестр «иностранных агентов»

Фото: mipt.ru