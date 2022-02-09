Против Моргенштерна завели административное дело о пропаганде наркотиков из-за татуировки

Как заявил источник ТАСС в правоохранительных органах, лингво-ботаническая экспертиза, выполненная специалистами Набережночелнинского государственного педагогического университета, указала, что «по краям татуировки на груди Моргенштерна изображено растение, похожее на коноплю».

Кроме того, к экспертизе привлекли специалистов Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения Москвы. Они обнаружили в клипах Моргенштерна «множественные сцены, формирующие у зрителя ассоциативные связи между допустимостью незаконного потребления продуктов растения конопля и достижением успеха», а также побуждающие интерес к культивированию и употреблению наркосодержащих растений. В деле упоминаются клипы «Новая волна», El problema и Yung Hefner.

Адвокат музыканта Сергей Жорин подтвердил, что полиция Набережных Челнов вынесла постановление о привлечении рэпера к административной ответственности. По его словам, изначальная экспертиза не нашла пропаганды наркотиков в песнях Моргенштерна.

«Не найдя пропаганды в текстах Алишера, майор полиции проявил “креатив” и желание во что бы то ни стало наказать артиста. В итоге он разглядел у Моргенштерна в одном из клипов татуировку на теле, по которой назначил ботаническую экспертизу, установившую, что якобы это татуировка марихуаны, а значит, он пропагандирует наркотики. Получается, что при наличии данной татуировки, что бы Моргенштерн ни говорил и что бы он ни пел, по мнению полицейского, все это будет пропагандой наркотиков», — заключил юрист.

Он назвал ситуацию абсурдом и пообещал обжаловать постановление.

В ноябре прошлого года глава СК Александр Бастрыкин заявил, что «блогер Моргенштерн торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях». Появились сообщения о проверке рэпера по уголовной статье о склонении к употреблению наркотиков. После этого Моргенштерн покинул Россию.