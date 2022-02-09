Франция с Германией и Польшей призвали Россию к диалогу по безопасности в Европе

В совместном документе по итогам консультаций в Берлине президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Польши Анджей Дуда призвали Россию «внести вклад в деэскалацию ситуации на украинской границе и начать содержательный диалог о безопасности на европейском континенте».

Как передает «Интерфакс», они подчеркнули, что готовы «конструктивно участвовать в переговорах по вопросам безопасности, представляющим взаимный интерес, и ориентированных на результат».

Стороны также вновь заявили о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и «последствиях» для России в случае обострения ситуации, поддержали роль Нормандского формата в деле реализации Минских соглашений. Макрон, Шольц и Дуда отметили, что НАТО должно «постоянно пересматривать свою стратегию обороны и сдерживания» с учетом изменений реальной ситуации и в рамках программы блока о «расширенном присутствии на переднем фланге».

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