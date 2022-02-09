«Мемориал»* включил в список политзаключенных 1000-го человека

Тысячным политическим заключенным в списке «Мемориала»* стал 64-летний последователь «Свидетелей Иеговы»** Анатолий Горбунов. 2 февраля его приговорили к шести годам колонии по статье об организации деятельности религиозного объединения, запрещенного в России.

«Это, в первую очередь, символический рубеж, потому что реальное количество политзаключённых за период с 2009 года, в течение которого мы ведем списки, существенно больше. Далеко не все люди попадают в наши списки. Тем не менее, это огромное количество людей, судьбы которых были испорчены и загублены политически мотивированным, незаконным преследованием со стороны государства. В России не должно быть политзаключённых: ни тысячи, ни одного человека, ни, тем более, всё увеличивающегося количества, как это происходит сегодня», — заявил руководитель программы «Поддержки политзаключенных» Сергей Давидис.

В разное время «Мемориал»* признавал политзаключенными Алексея Навального, Михаила Ходорковского, Надежду Толоконникову, а также фигурантов десятков громких уголовных дел. Максимальные тюремные сроки, которые отбывают политзаключенные, — пожизненные, минимальный — четыре месяца.

*«Мемориал» включен Минюстом России в реестр «иностранных агентов»

**«Свидетели Иеговы» объявлены «экстремистской» организацией и запрещены на территории России