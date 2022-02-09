Fitch и S&P предрекли России ущерб от санкций даже без вторжения в Украину

Даже если Запад не введет строгие санкции, сама их угроза может повлиять на рост экономики РФ, говорится в прогнозах S&P и Fitch, которые приводит РБК.

Так, базовый сценарий Fitch предполагает, что полномасштабного вторжения не будет. Однако агентство отмечает, что напряженность вокруг Украины увеличила риск конфликта и введения более серьезных санкций против России. Возможными триггерами называются не только локальные военные действия, но и кибератаки. В отсутствие конфликта «более вероятные санкции включают запрет на проведение американскими инвесторами сделок с суверенным долгом на вторичном рынке, а также дополнительные санкции в отношении высокопоставленных должностных лиц, государственных структур и имущества сторонников Владимира Путина», говорится в материалах Fitch.

S&P со свой стороны считает, что российским банкам могут запретить проводить операции в долларах США, отключить их от международной системы SWIFT, заблокировать инвесторам владение российскими государственными долговыми обязательствами на вторичном рынке.

«Даже если эти крайне негативные сценарии не будут реализованы, сохраняющийся риск введения строгих санкций, скорее всего, будет ограничивать перспективы долгосрочного роста российской экономики и, возможно, сделает ее привлекательность для инвесторов низкой в среднесрочной и долгосрочной перспективе, что еще больше ослабит ее интеграцию в мировую экономику», — сказано в прогнозе.

Также в числе предполагаемых мер — ограничения для компаний энергетического и добывающего секторов, санкции в отношении крупных финансовых институтов, что может закрыть для них доступ к мировой финансовой системе.

В числе потенциальных триггеров по версии S&P — кибератаки на государственные институты и инфраструктуру США, вмешательство в ход промежуточных выборов в конгресс в 2022 году и действия против российской оппозиции.

Запад обвиняет Россию в подготовке вторжения в Украину под видом военных учений. Москва категорически отвергает обвинения.

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