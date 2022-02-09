В Сенате США усомнились в эффективности антироссийских санкций

Лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл сомневается, что перспектива ввода новых санкций может остановить Владимира Путина от вторжения в Украину. «Я не думаю, что его остановит какой-либо законопроект в Сенате», — передает его слова Bloomberg.

Макконнелл считает, что ограничения на работу газопровода «Северный поток-2» нужно ввести «уже сейчас», и что у Джо Байдена есть полномочия для ввода санкций.

Заявление лидера республиканской партии в американском Сенате прозвучали на фоне попыток Конгресса прийти к единому решению по реакции на угрозу вторжения. Сейчас сенаторы от обеих партий разрабатывают свои законопроекты о санкциях: республиканцы призывают ввести их сразу и наложить ограничения на «Северный поток-2», демократы выступают за то, чтобы реагировать уже по факту нападения. Москва, тем временем, отрицает планы вводить войска в Украину, и одновременно сосредоточила силы вокруг границы этой страны.

Ранее на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем президент США Джо Байден заявил, что «Северный поток-2» будет остановлен в случае нападения РФ на Украину.

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