Боец MMA из Северной Осетии сообщил об исчезновении его тети в Чечне

Боец смешанных единоборств Георгий Гаглоев из Беслана заявил, что в Чечне пропала его тетя Римма Гаглоева. Он рассказал накануне в Instagram, что в последний раз говорил с тетей поздно вечером 6 февраля.

Родственники таксиста Адама Арсаева, который вез Гаглоеву, сообщили, что он тоже пропал, пишет ингушское издание «Фортанга». Двоюродный брат водителя Ваха Арсаев рассказал, что машину такси нашли возле карьера по добыче гравийного щебня в Сунже в Ингушетии, в 20-30 метрах от автозаправочной станции.

«Двери были открыты, внутри нашли все личные вещи водителя и пассажирки, включая документы, мобильные телефоны и багаж», — заявил Арсаев. По его словам, полиция приняла заявление родственников о пропаже мужчины, а также изъяла записи с видеокамер на АЗС, возле которой нашли автомобиль.

Гаглоев уточнил, что машина была тщательно вымыта. Он попросил главу Чечни Рамзана Кадырова помочь с поисками.

Как пишет «Кавказский узел»*, Чечня лидирует среди других регионов Северо-Кавказского федерального округа по числу пропавших без вести. По данным МВД, за девять месяцев 2021 года там исчезли 1 659 человек. По этому показателю Чечню превосходят только Москва и Московская область.

*«Кавказский узел» включен Минюстом России в реестр «иностранных агентов»