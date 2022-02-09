Стало известно содержание военной доктрины России и Белоруссии

В тексте новой военной доктрины России и Белоруссии говорится о «негативной обстановке» вокруг Союзного государства, и не упоминается размещение ядерного оружия за его пределами. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Текст доктрины, одобренной 4 ноября 2021 года, нашли на сайте Постоянного комитета Союзного государства. Ссылку на портал журналисты обнаружили в профильных Telegram-каналах. Документ заменяет доктрину, принятую в 2001 году и решение 1998 года о совместной политике в области обороны.

Так, пишет «Ъ», в документе говорится о «возрастании негативных процессов в сфере глобальной и региональной безопасности», причины которому — соперничество ведущих мировых держав и столкновение отдельных стран и коалиций. В частности, доктрина отмечает «попытки изменения ценностных ориентиров», «фальсификацию истории», противодействие «некоторых организаций» развитию Союзного государства и ОДКБ, информационные войны и наращивание военного потенциала НАТО.

В разделе основных опасностей для союза РФ и РБ говорится о размещении войск у их границ, присвоении другими странами и коалициями «прав и функций международных организаций по решению вопросов мира и безопасности», упоминание в военных доктринах и стратегиях некоторых государств «в качестве угрожающего фактора» и создании систем ПРО. Многие перечисленные угрозы, в частности, Москва упоминает в требованиях к США и НАТО по ситуации вокруг Украины.

Документ также утверждает, что Россия и Белоруссия привержены политическим и невоенным мерам в урегулировании споров, а применение силы рассматривают только как крайнюю меру.

В мирное время стороны планируют выявлять военные опасности, обмениваться соответствующей информацией, развивать региональную группировку войск, совместно использовать объекты военной и транспортной инфраструктур, готовить население к задачам обороны, а также формировать единое пограничное пространство. Во время конфликтов, согласно доктрине, страны должны совместно отражать нападения и принуждать агрессора к прекращению действий с помощью международных организаций.

Отдельно подчеркивается, что важным фактором для безопасности остается российское ядерное оружие. США и НАТО ранее неоднократно выражали озабоченность тем, что его могут разместить в Белоруссии. По Конституции республики, ее цель — сделать свою территорию безъядерной. В новой доктрине же говорится только о том, что РБ исключает военную агрессию со своей территории.