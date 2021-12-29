Вечерняя рассылка The New Times. Главное в политике 29 декабря

Главное
- Мосгорсуд ликвидировал правозащитный центр «Мемориал»*. Иск об этом подавала столичная прокуратура. В ходе сегодняшних прений сторон представители прокуратуры утверждали, что ПЦ «осуществляет свою финансовую деятельность непрозрачно». Также отмечалось, что, по мнению Генпрокуратуры, «Мемориал»* демонстрирует «устойчивое пренебрежение к Конституции РФ и законам». NT вел текстовый онлайн заседания. Защита уже пообещала обжаловать решение.
- ЕСПЧ потребовал от России приостановить ликвидацию «Мемориала»*. Исполнение решений по «Международному Мемориалу»* и правозащитному центру «Мемориал»* должно быть заморожено, пока в Страсбурге не рассмотрят жалобу на закон об «иноагентах», говорится в письме инстанции. «Это первая жалоба на закон об "иностранных агентах", поданная одиннадцатью российскими НКО в 2013 году. "Международный Мемориал" и Правозащитный центр "Мемориал" были одними из заявителей», — сообщается в Telegram-канале ПЦ «Мемориал»*. Европейский суд по правам человека ссылается на 39-е правило своего регламента, которое позволяет судьям до рассмотрения жалобы принимать экстренные обеспечительные меры для защиты заявителя.
Реакция общественности
- Член СПЧ, председатель межрегиональной общественной организации «Комитет против пыток» Игорь Каляпин в комментарии NT: «Это очень эпохальное и символическое решение, что очевидно для всех. Все правозащитные организации сейчас задают только один вопрос: “не произойдет ли с ними то же самое, а когда это произойдет”. Там совершенно очевидный абсурд в качестве обоснования был записан изначально, с самого начала было понятно, что претензии прокуратуры бредовые. Всё это сделано демонстративно, прокуратура и не напрягалась, чтобы найти хоть какие-то нормальные обоснования своих претензий. То есть исходили из такой логики, чем абсурднее, тем лучше».
- Журналист, член СПЧ Николай Сванидзе для NT: «После вчерашнего события, ликвидации “Международного Мемориала”*, это ожидалось. Обе этих организации не согласуются с представлениями нынешней власти. Власть хочет монополизировать права и историю. Хотят, чтобы им никто не мешал».
- Зампред ОНК Москвы, член СПЧ Ева Меркачева заявила, что «у людей просто опустятся руки». По ее словам, граждан могут обвинять в тех преступлениях, которые они не совершали, «и никто никуда не обратится, потому что некуда обращаться, вот это большая проблема». «Я знаю, что люди часто находили адвокатов через эти правозащитные организации [«Мемориал* и «Международный Мемориал»*], и эти адвокаты добивались, в том числе, оправданий по самым тяжким статьям», — заключила правозащитница.
- Член СПЧ Александр Брод заявил «Интерфаксу»: «Меня очень тревожит забвение нашими согражданами трагических уроков прошлого, идеализация Сталина и его методов управления. Это забвение чревато новыми ошибками на пути страны. <…> Да, у организации были свои взгляды, методы в плане оценки общественно-политической ситуации в стране, с которыми можно не соглашаться, но антисталинское направление они вели достойно. И эта работа должна быть обязательно продолжена».
- Сооснователь «ОВД-Инфо»* Григорий Охотин в эфире телеканала «Дождь»*: «Помимо того, что это самый репрессивный год за десять лет, что за ситуацией наблюдает „ОВД-Инфо“*, так еще и мы наблюдали энциклопедию всех видов репрессий. Началось все с ареста политического лидера, а заканчивается закрытием старейшей организации. Посередине самые массовые задержания на митингах: за весь год было задержано около 23 тысяч, столько же было задержано за предыдущие четыре-пять лет. <…> Сейчас никто не чувствует себя в безопасности, даже профессора университетов. Репрессии очень сильно захлестнули и элиты, и людей, связанных с властью».
- Писательница Людмила Улицкая заявила «Дождю»*, что «демократическое движение сворачивается». «Некоторые свободы, которыми общество пользовалось с 90-х годов, заканчиваются. Это событие исключительно печально и будет иметь неприятные последствия для всей жизни нашего общества. <…> Гордость за страну, которая победила фашизм, никак не отменяется, но при этом никак не отменяется горечь за страну, которая не может разрешить те глубокие противоречия, которые нарастали с 30-х годов, и до сих пор нет признания, что власть совершила очевидное преступление по отношению к своему народу».
- Адвокат Генри Резник: «Власть дает мощный сигнал власть гражданскому обществу: "Ничего независимого мы не потерпим ни в оппозиционной деятельности, ни в крупном бизнесе, ни в прессе, ни в правозащите". <…> Сейчас идет сакрализация государства, которое должно все контролировать. И вообще мы приближаемся к СССР лайт», — заявил он в эфире «Эха Москвы».
- Юрия Хованского отпустили из СИЗО. Суд в Санкт-Петербурге заменил блогеру меру пресечения на запрет определенных действий. Ранее с таким ходатайством выступило следствие. До 8 января Хованскому запрещено: выходить из дома с 22 до 10 часов; посещать «место преступления» (улица Пушкинская, 14) и подходить к нему ближе, чем на 300 метров; посещать культурно-массовые мероприятия; использовать средства связи, включая интернет, кроме как для связи с контролирующими органами и для вызова экстренных служб; общаться со СМИ и свидетелями по делу. Общаться с близкими блогеру разрешили.
- Ректора Шанинки вернули из больницы обратно в СИЗО. Сергея Зуева перевели из гражданского медучреждения в «Матросскую тишину». Это произошло накануне, рассказал член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Александр Хуруджи. По его словам, ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук срочно вернули в изолятор для проведения следственных действий по финансовой экспертизе по требованию следователя. «Останется ли он в СИЗО либо вернется в больницу для продолжения обследования, пока сказать сложно», — добавил Хуруджи.
- Осужденного условно отца Ивана Жданова вновь отправили в СИЗО. 67-летнего Юрия Жданова задержали за «нарушение подписки о невыезде и надлежащем поведении», сообщил Жданов-младший у себя в Instagram, отказавшись от дальнейших комментариев. Бывший директор ФБК** связывает дело против его отца со своей политической деятельностью.
Российская власть и ее законы
- Глава Конституционного суда России допустил возвращение смертной казни. По мнению Валерия Зорькина, введение моратория на высшую меру наказания в свое время стало уступкой ценностям, которые несвойственны российскому национальному правосознанию, и этот вопрос до сих пор не закрыт. Однако такое развитие событий маловероятно, пока существует практика умышленных убийств, отметил председатель КС в своей новой книге «Конституционное правосудие: процедура и смысл», опубликованной на сайте инстанции. Он объяснил, что решение КС, делающее невозможным применение исключительной меры наказания в России на нынешнем историческом этапе, не исключает возврата смертной казни в будущем.
- «Никто не вправе лишать человека жизни», — отреагировала на это зампред СПЧ Ирина Киркора. «Вопрос о смертной казни всегда был острым для нашего общества и делил его на две половины. В этом вопросе всегда будут две позиции. Но моя позиция однозначна: с точки зрения прав человека и развития правового государства никто не вправе лишать человека жизни. Более того, в нашей стране была практика реализации этой меры наказания, когда судья выносил смертный приговор, что не соответствует концепции реализации обеспечения прав человека. Более того, это привело к тому, что подобные смертные приговоры получали и совершенно невиновные люди», — подчеркнула она в комментарии NT.
- Путин внес в Госдуму законопроект о гражданстве. Он расширяет перечень преступлений, за которые можно лишить российского паспорта. Такое «прекращение гражданства» предполагается по четырем основаниям, включая добровольное желание и совершение преступления. При этом лишить гражданства можно только того, кто приобрел его или был принят в него в течение жизни. Как отмечает «Новая газета», наряду с преступлениями террористической направленности, в перечень включены «некоторые тяжкие преступления против государства, а также преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ». Документ также упрощает получение гражданства для более чем 20 категорий лиц, среди которых граждане бывшего СССР и их дети; участники госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению; люди, у которых в России проживают близкие родственники-граждане РФ.
- Путин принял Лукашенко в Санкт-Петербурге. Президенты России и Белоруссии обсудили интеграцию, Союзное государство и военные учения. Совместные маневры должны пройти в феврале или марте следующего года. Александр Лукашенко просил Владимира Путина не останавливать сотрудничество в военной сфере и благодарил за помощь республике, находящейся под санкциями.
Россия и мир
- Боррель счел неприемлемым требование РФ о нерасширении НАТО на восток. Глава европейской дипломатии назвал эти указания только «российской повесткой». В интервью газете Die Welt Жозеп Боррель обратил внимание, что Москва хочет вести переговоры по европейской безопасности без участия ЕС, что похоже на абсурд. «Требования о гарантиях безопасности и прекращении расширения ЕС и НАТО на восток — это чисто российская повестка дня с совершенно неприемлемыми условиями, особенно в отношении Украины», — сказал он. По словам Борреля, российская сторона впервые изложила свою повестку в письменной форме, «такого никогда не было». «Так делают только победители: говорят, что это и то — мои условия», — подчеркнул дипломат.
- Netflix в России обяжут показывать телеканал «Спас» и защищать зрителей от «гей-пропаганды». Роскомнадзор внёс стриминговую платформу в реестр аудиовизуальных сервисов. Это означает, что в России популярный американский онлайн-кинотеатр должен соблюдать местные законы, в том числе обеспечивать показ телеканалов из обоих мультиплексов. Ранее принять такие меры к Netflix потребовала Ассоциация интернет-видео, объединяющая крупнейшие российские онлайн-кинотеатры (IVI, Okko и Megogo). В два российских мультиплекса, в частности, входят: Первый канал, «Россия 1», Матч ТВ, НТВ, ОТР, православный телеканал «Спас», канал Минобороны «Звезда» и канал Союзного государства «Мир». Роскомнадзор уже готовит запрет для онлайн-кинотеатров на ненормативную лексику и пропаганду «нетрадиционного секса».
Силовики и общество
- Гришковец возглавил Общественный совет при ФСИН. Драматурга, артиста и писателя избрали на этот пост единогласно на заседании в Общественной палате России. Как заявил заместитель секретаря ОП Владислав Гриб, «в результате обсуждения с членами ОС и профильными комиссиями, было принято решение о том, что председателем должен стать человек, известный не только в рамках УИС, но и всем гражданам». Гриб подчеркнул, что Евгений Гришковец — «авторитетный человек, на которого сложно надавить».
- Бастрыкин назвал западные фильмы и видеоигры причиной подростковой преступности в РФ. Глава СКР также заявил, что радикализация молодежи — это часть гибридной войны, которую ведут некоторые страны, чтобы дестабилизировать ситуацию в России. «Западный кинематограф, производители компьютерных игр, привлекающих молодежь, насквозь пропитаны желанием представить нашу страну в негативном свете», — сказал Александр Бастрыкин. «Мы сталкиваемся с насаждением нашему молодому поколению чуждых ценностей и идеалов. Стратегия национальной безопасности определяет, что информационно-психологические диверсии и «вестернизация» культуры усиливают угрозу утраты Российской Федерацией своего культурного суверенитета», — подчеркнул председатель Следственного комитета. Для разрешения ситуации, по его мнению, нужно «предложить молодым людям то, что их будет действительно интересовать, мотивировать и двигать вперед». В качестве примера он привел проект «Без срока давности», посвященный Великой Отечественной войне. Достойном примером воспитания патриотов он назвал и кадетские корпуса, приписав к их выпускникам Михаила Лермонтова.
- Военный обозреватель Александр Гольц обратил внимание на некомпетентность такого заявления: «О сколько нам открытий чудных... предстоит, когда историей отечества занялись твердые государственники. Вот в интервью "Российской газете" председатель Следственного комитета перешел к воспитанию. Он ожидаемо рассказал, что российские подростки совершают преступления по причине зловредного влияния Запада. В качестве альтернативы предлагается воспитание в кадетских корпусах. Тоже не ново. Однако в число упоминаемых кадетов попал "поэт Лермонтов". Михаил Юрьевич уж точно не был столпом официального патриотизма. При этом все известные биографии упоминают Школу гвардейских подпрапорщиков, которую будущий поэт назвал двумя убитыми годами. Явно те, кто составлял текст интервью начальнику, не в курсе, что юнкерское училище и кадетский корпус — принципиально разные заведения. Знаете, я уже не удивляюсь мракобесию, которое стало госидеологией. Меня удивляет тотальная некомпетентность...»
*«ОВД-Инфо», телеканал «Дождь», «Мемориал» и «Международный Мемориал» включены Минюстом России в реестр «иностранных агентов»
**ФБК признан экстремистской организацией и запрещен в России