Путин внес в Госдуму законопроект о гражданстве

Проект федерального закона «О гражданстве Российской Федерации» опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Документ вводит понятие «прекращение гражданства», которое будет действовать вместо отмены решений о приеме в гражданство. Такое «прекращение» предполагается по четырем основаниям, включая добровольное желание и совершение преступления. При этом лишить гражданства можно только человека, который приобрел его или был принят в него в течение жизни.

Как отмечает «Новая газета», предложенный Владимиром Путиным законопроект расширяет перечень преступлений, за которые предусмотрено лишение гражданства. Наряду с преступлениями террористической направленности, в перечень включены «некоторые тяжкие преступления против государства, а также преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ».

Д документе отмечается, что полномочия президента по принятию решений о прекращении гражданства России в связи с добровольным волеизъявлением граждан предлагается передать МВД. Решения в отношении лиц, проживающих за пределами России, будет и дальше принимать МИД.

Законопроект также упрощает получение гражданства для более чем 20 категорий лиц. Среди них: граждане бывшего СССР и их дети; участники Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению; люди, у которых в России проживают близкие родственники-граждане РФ.