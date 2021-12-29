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Глава Конституционного суда России допустил возвращение смертной казни

29.12.2021

По мнению Валерия Зорькина, введение моратория на высшую меру наказания в свое время стало уступкой ценностям, которые несвойственны российскому национальному правосознанию, и этот вопрос до сих пор не закрыт

Однако такое развитие событий маловероятно, пока существует практика умышленных убийств, отметил председатель КС в своей новой книге «Конституционное правосудие: процедура и смысл», опубликованной на сайте инстанции. Внимание на публикацию обратила газета «Коммерсантъ».

Он объяснил, что решение Конституционного суда, делающее невозможным применение исключительной меры наказания в России на нынешнем историческом этапе, не исключает возврата смертной казни в будущем.

Ранее глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев высказался против отмены моратория на смертную казнь. По его мнению, делать этого нельзя, поскольку при вынесении приговора не исключены ошибки. Фадеев также отметил, что понимает людей, желающих максимального наказания для тех, кто совершил преступление в отношении их друзей или родственников.

Мораторий на смертную казнь в России был введён 16 апреля 1997 года, он действует с того момента, как страна вступила в Совет Европы. Последний смертный приговор в РФ был приведён в исполнение в 1996 году.

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