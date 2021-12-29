Гришковец возглавил Общественный совет при ФСИН

Как сообщается в Telegram-канале палаты со ссылкой на заместителя секретаря ОП Владислава Гриба, «в результате обсуждения с членами ОС и профильными комиссиями, было принято решение о том, что председателем должен стать человек, известный не только в рамках УИС, но и всем гражданам». Гриб подчеркнул, что Евгений Гришковец — «авторитетный человек, на которого сложно надавить».

За кандидатуру Гришковца проголосовал единогласно. В засевдании участвовал и глава Федеральной службы исполнения наказаний Аркадий Гостев.

Гостев был назначен на этот пост 25 ноября, когда президент уволил Александра Калашникова после публикации видеоархива с пытками осужденных.