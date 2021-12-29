Бастрыкин назвал западные фильмы и видеоигры причиной подростковой преступности в РФ

«Западный кинематограф, производители компьютерных игр, привлекающих молодежь, насквозь пропитаны желанием представить нашу страну в негативном свете», — сказал Александр Бастрыкин в интервью «Российской газете». По его словам, логика противостояния русской угрозе «вшита» в сюжет многих произведений, в том числе, фантастического жанра, что делает их латентным оружием пропаганды.

«Мы сталкиваемся с насаждением нашему молодому поколению чуждых ценностей и идеалов. Стратегия национальной безопасности определяет, что информационно-психологические диверсии и «вестернизация» культуры усиливают угрозу утраты Российской Федерацией своего культурного суверенитета», — подчеркнул председатель Следственного комитета.

«Я разделяю позицию о том, что подобный «продукт» — это часть гибридной войны, которую ведут против России некоторые западные институты. Сделав ставку на удар по молодежи, они прекрасно понимают, как можно дестабилизировать ситуацию в нашей стране», — отметил Бастрыкин.

Для разрешения ситуации, по мнению главы СКР, нужно «предложить молодым людям то, что их будет действительно интересовать, мотивировать и двигать вперед». В качестве примера он привел проект «Без срока давности», посвященный Великой Отечественной войне, в рамках которого проходят молодежные мероприятия, конкурсы, конференции, форумы, поисковая работа.