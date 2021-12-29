Боррель счел неприемлемым требование РФ о нерасширении НАТО на восток

Как заявил в интервью газете Welt глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, Москва хочет вести переговоры по европейской безопасности без участия Евросоюза, что похоже на абсурд.

«Требования о гарантиях безопасности и прекращении расширения ЕС и НАТО на восток — это чисто российская повестка дня с совершенно неприемлемыми условиями, особенно в отношении Украины», — сказал он.

По словам Борреля, российская сторона впервые изложила свою повестку в письменной форме, «такого никогда не было». «Так делают только победители: говорят, что это и то — мои условия», — подчеркнул дипломат.

Он отметил, что в ЕС не согласны «со многими событиями во внешней политике России, а также с некоторыми событиями, которые Москва считает внутренним делом».

Ранее Москва предложила НАТО исключить присоединение Украины к альянсу. МИД РФ опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности.