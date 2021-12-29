Netflix в России обяжут показывать телеканал «Спас» и защищать зрителей от «гей-пропаганды»

Это означает, что в России популярный американский онлайн-кинотеатр должен соблюдать местные законы, в том числе обеспечивать показ телеканалов из обои мультиплексов.

Как напоминает «Радио Свобода»*, в мае Ассоциация интернет-видео, объединяющая крупнейшие российские онлайн-кинотеатры (IVI, Okko и Megogo) потребовала от Роскомнадзора внести Netflix в упомянутый реестр. По закону, туда следует включать все видеосервисы с посещаемостью от 100 тысяч пользователей в день.

Они обязаны обеспечить показ каналов телеканалов, включённых в состав мультиплексов. В первый мультиплекс, в частности, входят Первый канал, «Россия 1», Матч ТВ, НТВ, Общественное телевидение России. Во второй: православный телеканал «Спас», канал министерства обороны «Звезда» и канал Союзного государства России и Беларуси «Мир».

Роскомнадзор уже готовит запрет для онлайн-кинотеатров на ненормативную лексику и пропаганду «нетрадиционного секса».

Netflix в России работает в партнёрстве с "Национальной медиагруппы". В её пресс-службе сообщили, что совместное со стримингом предприятие «обеспечило соблюдение требований российских законов».

*«Радио Свобода» включено Минюстом России в реестр «иностранных агентов»