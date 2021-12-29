Осужденного условно отца Ивана Жданова вновь отправили в СИЗО

Об этом Жданов-младший сообщил у себя в Instagram, отказавшись от дальнейших комментариев.

Как напоминает телеканал «Дождь»*, 19 декабря Юрия Жданова, отца бывшего директора ФБК**, приговорили к трем годам условно. Во время следствия он находился в СИЗО, после вынесения приговора его освободили в зале суда. Его обвиняли в мошенничестве и служебном подлоге, он не признал вину. По версии следствия, Жданов-старший рекомендовал выделить квартиру женщине, которая уже получила субсидию от государства. Позднее недвижимость вернули в госсобственность.

Иван Жданов связывает дело против его отца со своей политической деятельностью.

*Телеканал «Дождь» включен Минюстом России в реестр «иностранных агентов»

**ФБК признан экстремистской организацией и запрещен в России

Фото: Instagram Ивана Жданова

