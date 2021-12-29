Ректора Шанинки вернули из больницы обратно в СИЗО

Это произошло накануне, рассказал «Интерфаксу» член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Александр Хуруджи.

По его словам, ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук срочно вернули в изолятор для проведения следственных действий по финансовой экспертизе. Этого потребовал следователь.

«Останется ли он в СИЗО либо вернется в больницу для продолжения обследования, пока сказать сложно», — добавил Хуруджи. Он уточнил, что результаты анализов Зуева, сделанные в больнице, еще не известны.

Ранее Мосгорсуд оставил Зуева под стражей, отклонив жалобу адвокатов ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук. Сторона защиты просила отпустить его под подписку о невыезде или заменить меру пресечения на не связанную с содержанием под стражей.

Адвокаты говорили, что состояние здоровья их подзащитного ухудшается в изоляторе, и приводили выдержки из медицинского заключения, в котором указано, что у Зуева выявлены хронические и прогрессирующие заболевания с осложнениями на мозг, сердце и почки. Медкомиссия не исключает смерти от обширного инфаркта миокарда.

Ректор «Шанинки» проходит обвиняемым по делу экс-замминистра просвещения и бывшего вице-президента Сбербанка Марины Раковой о хищении более 21 млн рублей, принадлежащих «Фонду новых форм развития образования». Своей вины Зуев не признает. Мосгорсуд 9 ноября отправил его в СИЗО.