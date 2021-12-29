Мосгорсуд ликвидировал правозащитный центр «Мемориал»*









В ходе сегодняшних прений сторон представители прокуратуры утверждали, что ПЦ «осуществляет свою финансовую деятельность непрозрачно». Также отмечалось, что, по мнению Генпрокуратуры, «Мемориал»* демонстрирует «устойчивое пренебрежение к Конституции РФ и законам».

NT вел текстовый онлайн заседания.

Защита уже пообещала обжаловать решение.

Накануне Верховный суд постановил ликвидировать «Международный Мемориал»*. NT тоже вел текстовый онлайн. Иск Генеральной прокуратуры был аналогичен поданному их московскими коллегами, однако во время прений сторона обвинения внезапно выступила с утверждением, что историко-просветительское общество «создает лживый образ СССР как террористического государства, обеляет и реабилитирует нацистских преступников».

Председатель правления «Международного мемориала» Ян Рачинский после вынесения решения подчеркнул, что организация обжалует его и в случае необходимости обратится в ЕСПЧ. Он также отметил, что до рассмотрения апелляции никаких изменений в работе не произойдет.

*«Мемориал» и «Международный Мемориал» включены Минюстом России в реестр «иностранных агентов»