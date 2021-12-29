Юрия Хованского отпустили из СИЗО

Юрию Хованскому изменили меру пресечения с заключения под стражу на запрет определенных действий. Решение вынесла судья Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга Ирина Кирсанова

Ранее с таким ходатайством выступило следствие.

Сегодня следователь попросил суд изменить меру сразу и по 8 января 2022 года. На вопрос судьи, не смущает ли его, что это выходной день, следователь ответил, что не смущает, поэтому он и ходатайствует о таких сроках.

Также он просил запретить Хованскому выходить из дома с 22 до 10 часов; посещать место преступления (улица Пушкинская, 14) и подходить к нему ближе, чем на 300 метров; посещать культурно-массовые мероприятия; использовать средства связи — в том числе интернет, — кроме как для связи с контролирующими органами и для вызова экстренных служб; общаться со СМИ и свидетелями по делу.

Прокурор поддержал ходатайство.

Юрий Хованский просил разрешить ему общаться с родителями и девушкой, с которой он давно живет вместе и которую называет гражданской женой.

Адвокаты обратили внимание, что во время содержания в СИЗО их подзащитный мог общаться с близкими. Поэтому они не видят смысла в запрете делать это при более мягкой мере пресечения.

После непродолжительных «торгов» между защитой и обвинением судья объявила перерыв на 30 минут и удалилась для принятия решения. Вернулась она лишь через час.

Решение суда: ходатайство следствия подлежит удовлетворению, Хованский отправляется домой прямо из зала суда.

При этом судья разрешила блогеру общаться с близкими.

Юрия Хованского задержали в июне в Санкт-Петербурге. Обвинение связано с его песней о теракте на Дубровке в 2002 году. Блогер частично признал вину и раскаялся. Однако он опровергает, что распространял запись песни в свободном доступе в интернете. Хованский утверждает, что исполнил ее один раз в стороннем стриме в 2012 году. Свидетели обвинения настаивают, что слышали ее в 2018-м. однако показания этих людей совпадают в целых абзацах, а сами они ранее имели отношение к правоохранительным органам.

В начале августа Хованский был внесён в реестр лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

В открытом письме из СИЗО блогер заявил, что следствие использовало подставных свидетелей и что ему предлагали пойти на сделку, угрожая в случае отказа создать «проблемы» и ему, и его девушке. В конце декабря Хованский обратился в ЕСПЧ с жалобой на свой арест.

Фото: Давид Френкель / «Медиазона»