Вечерняя рассылка The New Times. Главное в политике 28 февраля

Главное
- Москва и Киев сели за стол переговоров. Консультации проходят в резиденции на берегу реки Припять на границе Украины и Белоруссии. Делегацию из Москвы возглавляет помощник президента, бывший министр культуры Владимир Мединский. Также в нее входят представители МИДа, Минобороны и администрации главы государства. В составе украинской делегации — министр обороны Украины Алексей Резников, глава фракции правящей партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия, советник руководителя офиса президента Михаил Подоляк. Как сообщили в офисе Зеленского, ключевой вопрос — немедленное прекращение огня и отвод войск с территории Украины. На момент написания рассылки стороны начали третий раунд переговоров за день.
- «[Переговоры] это троллинг Владимира Путина, традиционный для него. Демонстрация того, что Москва всерьез не собирается идти на переговоры. Мало того, собирается использовать переговоры, чтобы выходить из информационной изоляции и дать возможность одному из главных идеологов и пропагандистов действующего режима публично высказывать те оценки и те идеи, которые озвучивает Владимир Путин и которые за счет темы переговоров попадут и в украинскую прессу, и в международную. Владимир Мединский — ставленник лично Путина», — уверен политолог Иван Преображенский.
- «Первые четыре дня вторжения не оставляют сомнения в том, что война с Украиной обойдется России тысячами или десятками тысяч жизней. Боевой дух Украины очень высок, а российских войск низок. Рейтинг Зеленского, от которого Путин хотел освободить Украину, в этой самой Украине существенно выше рейтинга самого Путина в России. Но даже если российские войска сумеют достичь целей, поставленных Путиным, т.е. завоевать Украину, то поддержание оккупационного режима потребует от России огромных военных и материальных затрат и закончится бесславным поражением. Путин зацементировал украинскую самостийность и идентичность больше, нежели любой из украинских президентов», — подчеркивает политолог Кирилл Рогов.
- «Меня радует достойное поведение президента Владимира Зеленского. Ему реально угрожает смерть, но он отказывается бежать из Украины. Он понимает, что его малодушие может погубить правое дело. Хочу обратить на это внимание Светланы Тихановской, да и многих российских оппозиционеров, укрывшихся в эмиграции. Вот как должны вести себя люди, взявшие на себя политическую ответственность. Вот как надо защищать свою страну и свободу», — отмечает диссидент Александр Подрабинек.
- «Уже четвёртый депутат Госдумы выступает против войны. Я думаю, что они лгут, что не понимали, за что голосуют. Уже в указе Путина было сказано об участии Минобороны РФ, а голосовали депутаты после указа. Да и как — полстраны понимало, что будет война, а 400 депутатов были так наивны?» — задается риторическим вопросом главред Republic* Дмитрий Колезев.
Санкции
- США ввели санкции против ЦБ РФ, ФНБ и Минфина. Причиной стал ввод российских войск в Украину. Санкции предполагают запрет американским физическим и юрлицам на какие-либо операции с этими структурами. Помимо этого, ЦБ РФ, Минфин и ФНБ будут лишены доступа к активам в США или номинированным в долларах. «Подобный шаг эффективно обездвиживает любые активы Центрального банка России, находящиеся в Соединенных Штатах или у лиц из США, где бы они ни находились», — пояснили в американском Минфине. Под санкции попал также Российский фонд прямых инвестиций и его глава Кирилл Дмитриев.
- «За четыре дня Путин привёл Россию к самой жесткой политической, экономической и общественной международной изоляции в её истории. Угроза ядерным оружием воспринята абсолютно всерьёз и стала ещё одним самострелом в голову. Владимир Путин стал для мира Mad Vlad. Что бы ни происходило в дальнейшем на войне Путина с Украиной, эта изоляция продлится до конца правления Путина. Отношение к нему может только ухудшаться. Россия отброшена на десятилетия назад. Это не просто глобальный конфликт. Это даже не война как война. Это выпадение из цивилизации», — сокрушается политик Лев Шлосберг.
- «Ни разу ни один правитель России не причинял стране такого катастрофического ущерба, как Владимир Владимирович. Мир теперь абсолютно един в ненависти и презрении к России. У страны больше нет ни экономики, ни авиации, ни банков, ни космоса, не будет и компьютеров. Всё это теперь закопано в кровавой грязи идиотической войны, не имеющей никаких причин», — предупреждает журналист Александр Невзоров.
- Россия решила закрыть небо для 36 стран. Среди них все государства Евросоюза, а также Албания, Ангилья (заморская территория Великобритании), Великобритания, Британские Виргинские острова, Гибралтар, Джерси, Канада и Норвегия.
Экономика
- Рубль обвалился до исторического минимума. С самого утра на рынке Forex доллар пробил отметку 108 рублей, за евро давали больше 122 рублей.
- «Все средства Фонда национального благосостояния, все средства Пенсионного фонда, все средства Центрального банка, все международные валютные резервы, которые были у Российской Федерации, на которые закупалось и продовольствие, и техника, и всё-всё-всё, которые гарантировали, что вы на свою пенсию или зарплату что-то сможете купить, вот это всё обнулилось в один день. Путин пытался уйти от этого, собирая золото в хранилищах Центрального банка. Это был очень глупый шаг — что с этим золотом сегодня делать? Его никто не будет покупать. У российской власти на сегодняшний день нет золотовалютных резервов. Я думаю, что с сегодняшнего дня курс рубля начнёт своё свободное падение, а последствия этого мы все знаем — ежедневная смена ценников в магазинах, исчезновение импортных товаров, за счёт которых обеспечивается 50% российского внутреннего рынка…» — полагает экс-совладелец ЮКОСа Михаил Ходорковский.
- ЦБ РФ экстренно повысил ключевую ставку сразу до 20%. Совет директоров Банка России повысил ключевую ставку сразу до 20% годовых. С 11 февраля она составляла 9,5%. Необходимость такого стремительного роста вызвана «кардинальным изменением» внешних условий для экономики страны, пояснили в Центробанке. Там отметили, что это приведет к столь же серьезному увеличению процентных ставок по вкладам в российских банках. По версии регулятора, это должно компенсировать вкладчикам «возросшие девальвационные и инфляционные риски».
- Глава ЦБ РФ объявила о приостановке валютных интервенций. Эльвира Набиуллина пояснила, что это вызвано ограничениями на использование золотовалютных резервов в долларах и евро из-за санкций. «При этом мы реализуем ряд шагов, направленных на ограничение вывоза капитала нерезидентами», — добавила она. Среди таких ограничений Набиуллина назвала запрет на продажу ценных бумаг нерезидентами. ЦБ также рекомендовал банкам «идти навстречу клиентам» — реструктурировать кредиты и не назначать пени и штрафы по ним.
- «Блокировка счетов ЦБ штука весьма болезненная. По сути, объявление стране финансовой войны. Однако не все ресурсы заблокированы. По нашим оценкам, не менее $150-200 млрд ЗВР и ФНБ имеются в оперативном наличии. Ресурсы в таком объеме позволят ЦБ даже в текущих условиях достаточно серьезно управлять ситуацией с экспортно-импортными контрактами. И, разумеется, управлять ситуацией по курсу рубля. К тому же не забываем: помимо монетарных, у ЦБ есть огромное количество методов административных. И некую долю из них ЦБ, по всей видимости, уже начал применять. Одно из решений — это предписание ЦБ на запрет исполнения поручений иностранцев по продаже российских ценных бумаг», — полагает экономист, профессор ВШЭ Евгений Коган.
- Одновременно ЦБ передумал открывать торги акциями. Банк России как основной акционер Московской биржи решил не открывать фондовую и срочную секции в 15:00 мск, как планировал. А потом и вовсе отменил эти торги до конца недели.
- ЕЦБ предрек банкротство Sberbank Europe. «Согласно оценке ЕЦБ, Sberbank Europe и его две дочерние структуры в банковском объединении, Sberbank в Хорватии и Sberbank в Словении, банкротятся или могут обанкротиться из-за ухудшения ситуации с ликвидностью», — говорится в сообщении европейского регулятора. Он считает, что банк вряд ли сможет погасить долги или другие обязательства. Европейская «дочка» Сбербанка столкнулась со значительным оттоком средств «в результате репутационного воздействия от геополитической напряженности».
Репрессии
- Сайт The New Times заблокировали в России. Причиной решения Роскомнадзора стала публикация о возможных жертвах в результате ввода войск России в Украину. Данные были приведены со ссылкой на украинскую сторону. В заметке отдельно оговаривалось: на тот момент Минобороны РФ не сообщало о потерях со своей стороны и среди местного населения. The New Times доступен в России с использованием VPN.
- «Почему — не знаем, уведомления Роскомнадзора не поступало. Работать продолжаем: VPN вам в руки», — заявила главный редактор The New Times Евгения Альбац.
- Хакеры взломали сайты ТАСС, «Коммерсанта», «Известий» и других российских СМИ. Пострадали также сайты Forbes.ru, «Фонтанки», Znak.com, «Таких дел» и других популярных изданий. Они оказались взломаны за короткий промежуток времени. При заходе на них появлялась «заглушка» с сообщением против боевых действий в Украине. Обращение с призывом «прекратить это безумие» и «не отправлять своих сыновей и мужей на верную смерть» было подписано одновременно как Anonymous (сообщество хакеров, которое объявило «кибервойну» российскому правительству после ввода войск в Украину) и «Неравнодушные журналисты России».
- «Дорогие граждане. Призываем вас прекратить это безумие, не отправляйте своих сыновей и мужей на верную смерть. Нас изолировали от всего мира. <…> Через несколько лет мы будем жить как в Северной Корее. Для чего это нам? Это не наша война», — сказано в сообщении взломщиков.
- «Друзья, сегодня мы столкнулись с кибератакой. Был взломан сервис статистики Onthe io, который мы использовали для сайта “Таких дел”. Атака коснулась только внешнего вида нашего сайта, и никакой утечки персональных данных не произошло. Нормальная работа сайта полностью восстановлена», — говорится в заявлении издания «Такие дела».
- Антивоенная петиция Льва Пономарева* набрала более 1 млн подписей за 4 дня. Автор через сайт Change.org призывает выступать против войны. «Становитесь частью антивоенного движения, выступайте против войны. Сделайте это хотя бы для того, чтобы показать всему миру, что в России были, есть и будут люди, которые не примут подлости, творимой властями, превратившими само государство и народы России в орудие своих преступлений», — сказано в тексте.
- Решение о ликвидации «Международного Мемориала»* вступило в силу. Верховный суд отклонил апелляцию историко-просветительского общества. «Это наше внеочередное уже, оформленное юридически, приглашение к жизни в другом государстве. Государство будет называться "авторитарная диктатура"», — заявил журналистам адвокат Генри Резник, защищавший «Международный Мемориал»*.
Белоруссия
- ЦИК Белоруссии объявил о принятии поправок к Конституции. За проголосовало 65,16% избирателей, против — 10,07%, явка составила 78,63%. На референдум был вынесен один вопрос: «Принимаете ли вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?». Согласно поправкам, часть полномочий президента перейдет Всебелорусскому народному собранию, а глава государства не сможет занимать пост больше двух сроков. При этом действующий президент, то есть Александр Лукашенко, получит право избираться еще дважды.
*Лев Пономарев, «Мемориал», «Международный Мемориал», Republic включены Минюстом России в реестр иностранных агентов