ЦБ РФ экстренно повысил ключевую ставку сразу до 20%

Совет директоров Банка России повысил ключевую ставку сразу до 20% годовых. С 11 февраля она составляла 9,5%.

Необходимость такого стремительного роста вызвана «кардинальным изменением» внешних условий для экономики страны, пояснили в Центробанке. Там отметили, что это приведет к столь же серьезному увеличению процентных ставок по вкладам в российских банках. По версии регулятора, это должно компенсировать вкладчикам «возросшие девальвационные и инфляционные риски».

«Это позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения», — уверены в ЦБ.

Как отмечает РБК, новое значение ключевой ставки стало абсолютным рекордом в истории России. До сих пор максимумом считались 17% — на этом уровне ключевая ставка ЦБ находилась в конце 2014-го — начале 2015-го годов.

Фото: Reuters