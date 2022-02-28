Антивоенная петиция Льва Пономарева* набрала более 1 млн подписей за 4 дня

Петицию с требованием прекратить ввод российских войск в Украину подписали на сайте Change.org более одного миллиона человек. Обращение создал глава правозащитной организации «За права человека» Лев Пономарев.

«Становитесь частью антивоенного движения, выступайте против войны. Сделайте это хотя бы для того, чтобы показать всему миру, что в России были, есть и будут люди, которые не примут подлости, творимой властями, превратившими само государство и народы России в орудие своих преступлений», — сказано в тексте.

*Лев Пономарев включен Минюстом России в реестр «иностранных агентов»